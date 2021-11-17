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ОНФ проводит опрос о доступности медицинской помощи при заболевании COVID-19

ОНФ проводит опрос о доступности медицинской помощи при заболевании COVID-19
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Общероссийский народный фронт запустил опрос о доступности для граждан медицинской помощи при заболевании COVID-19. Его цель — проверить, как на практике осуществляется в 2021 году оказание медицинской помощи заболевшим коронавирусом, какие проблемы есть при ее осуществлении, насколько она доступна для граждан. Опрос проводится анонимно. Но при желании можно оставить свои контактные данные в соответствующих разделах вопросника.

В ОНФ отмечают, что в соответствии с Временными методическими рекомендациями Минздрава России по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 (версия 12), в настоящее время выделяются несколько препаратов, которые могут быть использованы при лечении COVID-19. При легком течении в зависимости от схем лечения применяются фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетомол, умифеновир, будесонид (порошок для ингаляций дозированный, пульмикорд турбухалер порошок для ингаляций, симбикорт турбухалер порошок для ингаляций).

При среднетяжелом течении применяются фавипиравир (коронавир, арепливир), интерферон-альфа, парацетомол, ривароксабан (ксарелто) или апиксабан (эликвис) или дабигатрана этексилат (прадакса). Цель мониторинга — оценить доступность этих лекарств для амбулаторного лечения пациентов с COVID-19, а также организовать анкетирование пациентов, которым требуются эти препараты.

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По материалам: irk

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