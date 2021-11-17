Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Определились возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах к ЧМ

Определились возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах к ЧМ

Определились возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах к ЧМ

08:43  Автор: Иван Рощепий



В ночь на среду завершились последние матчи группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года в Европе. По их результатам определились все возможные соперники сборной России.

Россия по итогам отборочных матчей, набрав 22 очка, заняла второе место в группе H, которое даёт право сыграть в матчах на вылет. Первое место, позволяющее выйти на ЧМ-2022 напрямую, заняла команда Хорватии. Для этого хорватам нужно было в последнем туре группового этапа обыгрывать россиян на своём поле. Встреча, прошедшая 14 ноября, завершилась со счётом 1:0, передаёт телеканал «360».

В «стыки», помимо России, вышли Северная Македония, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Польша, Австрия, Турция. Также в матчах на вылет сыграет команда Украины, но она не встретится с российской сборной по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Законопроект об идентификации болельщиков прошёл первое чтение в Госдуме


Отбор пройдёт в два этапа. На первом этапе сеянные команды (Россия, Италия, Португалия, Шотландия, Швеция и Уэльс) встретятся с несеянными (Турция, Польша, Северная Македония, Чехия, Австрия и Украины). Таким образом, в полуфинале российские футболисты могут встретиться с командами Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши или Турции.

После победители первых матчей определят трёх участников финальной части чемпионата мира.

Жеребьёвка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта 2022 года, финальные — 28-29 марта.

Чемпионат мира по футболу 2022 года станет 22 по счёту. Катар впервые в своей истории примет футбольное первенство. Кроме того, мундиаль впервые будет проведён на Ближнем Востоке и впервые пройдет зимой.

Матчи группового турнира состоятся в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года. С 3 по 6 декабря пройдут встречи 1/8 финала, с 9 по 10 декабря — четвертьфиналы, с 13 по 14 декабря — полуфиналы, матч за третье место запланирован на 17 декабря, а финал состоится 18 декабря.



#футбол #спорт


18
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Михайлов день 21 ноября 2021 года
Михайлов день 21 ноября 2021 года
Николь Кидман, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун на премии InStyle Awards в Лос-Анджелесе
Николь Кидман, Кайя Гербер, Синди Кроуфорд, Риз Уизерспун на премии
Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые способности и таланты
Ваш Знак Урана при рождении: как он влияет на нашу интуицию, скрытые
Лучшему учителю Иркутска подарят квартиру
Лучшему учителю Иркутска подарят квартиру
Правительство Иркутской области посвятит 2022 год работе с муниципалитетами
Правительство Иркутской области посвятит 2022 год работе с
Минздрав РФ: QR-код аннулируется у заболевших COVID-19 после вакцинации
Минздрав РФ: QR-код аннулируется у заболевших COVID-19 после
В Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы
В Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании
Иркутские ученые прогнозируют рост числа заболевших COVID-19 к концу ноября до 700 человек в сутки
Иркутские ученые прогнозируют рост числа заболевших COVID-19 к концу
Выставка венецианских масок откроется в Усадьбе Сукачёва 18 ноября
Выставка венецианских масок откроется в Усадьбе Сукачёва 18 ноября
Руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России заподозрили в хищении 70 млн
Руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала дебютанток Tatler
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала
The Plane Effect выйдет 2 декабря на Xbox One
The Plane Effect выйдет 2 декабря на Xbox One

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат

Еще по теме

Сборная России по футболу проиграла Хорватии и продолжит борьбу за выход в ЧМ-2022
Определился соперник сборной России в 1/8 финала ЧМ-2018
Хоккеисты сборной Чехии обыграли команду Швейцарии в матче молодежного ЧМ
Определились 23 участника чемпионата мира по футболу в России