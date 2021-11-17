Определились возможные соперники сборной России по футболу в стыковых матчах к ЧМ

08:43 Автор: Иван Рощепий

В ночь на среду завершились последние матчи группового этапа отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2022 года в Европе. По их результатам определились все возможные соперники сборной России.

Россия по итогам отборочных матчей, набрав 22 очка, заняла второе место в группе H, которое даёт право сыграть в матчах на вылет. Первое место, позволяющее выйти на ЧМ-2022 напрямую, заняла команда Хорватии. Для этого хорватам нужно было в последнем туре группового этапа обыгрывать россиян на своём поле. Встреча, прошедшая 14 ноября, завершилась со счётом 1:0, передаёт телеканал «360».

В «стыки», помимо России, вышли Северная Македония, Португалия, Швеция, Италия, Уэльс, Чехия, Шотландия, Польша, Австрия, Турция. Также в матчах на вылет сыграет команда Украины, но она не встретится с российской сборной по решению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Законопроект об идентификации болельщиков прошёл первое чтение в Госдуме

Отбор пройдёт в два этапа. На первом этапе сеянные команды (Россия, Италия, Португалия, Шотландия, Швеция и Уэльс) встретятся с несеянными (Турция, Польша, Северная Македония, Чехия, Австрия и Украины). Таким образом, в полуфинале российские футболисты могут встретиться с командами Австрии, Чехии, Северной Македонии, Польши или Турции.

После победители первых матчей определят трёх участников финальной части чемпионата мира.

Жеребьёвка плей-офф состоится 26 ноября, полуфинальные матчи пройдут 24-25 марта 2022 года, финальные — 28-29 марта.

Чемпионат мира по футболу 2022 года станет 22 по счёту. Катар впервые в своей истории примет футбольное первенство. Кроме того, мундиаль впервые будет проведён на Ближнем Востоке и впервые пройдет зимой.

Матчи группового турнира состоятся в период с 21 ноября по 2 декабря 2022 года. С 3 по 6 декабря пройдут встречи 1/8 финала, с 9 по 10 декабря — четвертьфиналы, с 13 по 14 декабря — полуфиналы, матч за третье место запланирован на 17 декабря, а финал состоится 18 декабря.

#футбол #спорт

18