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Перевозки автобусами прокуратуры хотят освободить от лицензирования

Перевозки автобусами прокуратуры хотят освободить от лицензирования

01:17  Автор: Анна Шушкина


Законопроект: № 1238549-7



Правительство предлагает не лицензировать перевозки пассажиров автобусами прокуратуры, федеральных судов и ФСИН. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям 17 ноября.

Документ освобождает от лицензирования деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами органов прокуратуры, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федерального арбитражного суда, судебного департамента при Верховном суде и его управлений в регионах.

Также получать лицензию не понадобиться для перевозки людей автобусами органов фельдсвязи, таможенных органов, органов принудительного исполнения, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и органов исполнительной власти в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации.

Комитет Совфеда поддержал отмену лицензирования перевозок автобусами прокуратуры


«Предлагаемые изменения направлены на соблюдение принципа единства и единообразного подхода в вопросах лицензирования данного вида деятельности», — пояснял заместитель министра юстиции Андрей Логинов при рассмотрении документа в первом чтении.

Напомним, в России с 1 марта 2019 года для перевозки пассажиров и других лиц на автобусах нужно получать лицензию. Исключение сделали для полиции, скорой помощи, пожарной и аварийно-служебной служб, а также ФСБ, ФСО, Службы внешней разведки, Следственного комитета, Росгвардии и Вооружённых сил.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.



#транспорт


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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