Платформа The Sandbox запустит альфа-версию метавселенной

Игровая блокчейн-платформа The Sandbox анонсировала частичный запуск своей метавселенной для ограниченного числа пользователей 29 ноября 2021 года.

https://twitter.com/TheSandboxGame/status/1460599573987143684

Виртуальный мир Sandbox позволяет пользователям монетизировать свое игровое время по модели Play-to-Earn. Игроки могут покупать землю, создавать в игре невзаимозаменяемые жетоны (NFT) и зарабатывать токены SAND, выполняя различные квесты.

В ходе объявленного мероприятия Sandbox Alpha пользователи получат возможность впервые исследовать метавселенную проекта на протяжении 18 этапов, которые завершатся 20 декабря.

Участники Sandbox Alpha смогут заработать до 1000 SAND и получить в качестве награды один из трех эксклюзивных NFT.

Количество участников мероприятия ограничено 5000 игроков, и попасть в их число можно тремя путями.

1000 билетов Alpha Pass в виде NFT разыграют среди землевладельцев в мире Sandbox. Еще 2250 приглашений раздадут пользователям в течение трехнедельного периода за участие в соревнованиях на платформе. После 29 ноября Alpha Pass станут доступны на вторичном рынке через маркетплейс OpenSea.

На фоне анонса токен SAND обновил исторический максимум на отметке $3,63, согласно CoinGecko.

На момент написания котировки монеты скорректировались к уровням около $3,25.

15-минутный график SAND/USD на бирже FTX. Данные: TradingView.

Напомним, в начале ноября The Sandbox привлекла $93 млн на создание метавселенной.