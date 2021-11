Подразделение Tether займется развитием биткоин-сервисов на базе Lightning Network

Эмитент стейблкоина Tether (USDT) — Tether Holdings Limited — запустил дочернее подразделение Synonym Software, которое сосредоточится на развитии «альтернативной» интернет-экономики на базе биткоина и Lighting Network.

Today's presentation:



Architecting a Self-Sovereign Economy



We have been working in stealth mode for the past 20 months with a team of engineers and designers to prepare an ambitious new company building products for Bitcoin.



1/25 pic.twitter.com/LDnS95lGJN — Synonym (@Synonym_to) November 17, 2021

Новую инициативу возглавил бывший коммерческий директор сервиса Bitrefill Джон Карвальо. Техническим директором компании стал Паоло Ардоино, который занимает аналогичную должность в криптовалютной бирже Bitfinex (аффилирована с Tether Holdings Limited).

В основе проекта лежит концепция «атомарной экономики». Synonym Software определяет ее как «объединение идей циркулярной экономики и модели WoT [Web of Trust]». В компании считают, что новая система может заменить устаревшую — для этого требуется достичь «минимального преобразования».

В Synonym Software подчеркнули, что, несмотря на развитие криптовалютной индустрии, сообщества остается зависимым от традиционных финансовых институтов. По словам Карвальо, чтобы изменить ситуацию, следует сосредоточиться на создании и продвижении некастодиальных сервисов.

As a community we need to build and support non-custodial apps and services that replace modern finance and allow users to stop trusting banks and government fiat forever.



5/25 pic.twitter.com/DEV4nnKLBF — Synonym (@Synonym_to) November 17, 2021

«Сатоши буквально изобрел биткоин, чтобы избавиться от банковской системы, однако мы ликуем каждый раз, когда выходит новость о новом ETF или какой-то кастодиальный стартап привлекает очередные десять миллионов долларов. Как сообщество, мы должны создавать и поддерживать некастодиальные приложения и сервисы, которые заменят современные финансы и позволят пользователям навсегда перестать доверять банкам и государственной фиатной валюте», — пишет Карвальо.

Одним из инструментов на пути к такому преобразованию, по его мнению, является Lightning Network (LN) — для этого нужно сделать взаимодействие с сетью «максимально простым».

«Объединив скорость и эффективность LN с разработанной экосистемой открытых P2P-платформ и приложений, Synonym надеется повысить способность биткоина действовать в качестве независимой и саморегулируемой системы», — добавил он.

На старте Synonym Software представила протокол с открытым исходным кодом Slashtags. Он использует модель WoT для создания взаимодействующих, нецензурированных сетей, связанных между собой через зашифрованные частные каналы.

Согласно заявлению компании, протокол позволит пользователям искать и публиковать информацию, монетизирую ее. Для создания аккаунтов в системе они смогут использовать приватные ключи от биткоин-кошельков.

«Бигтехи, а также большинство популярных веб-сайтов и приложений стали раковой опухолью для нашей частной жизни и свободы, заперев нас в замкнутых экосистемах [walled gardens], где они могут свободно цензурировать нас и обрабатывать наши приватные данные, продавая их правительствам и рекламодателям», — говорится в заявлении.

Экосистема Synonym Software будет включать некастодиальный кошелек и сервис Blocktank, позволяющий платформам и приложениям приобретать, настраивать и модерировать подключения к LN. На базе Slashtags планируют запустить издательскую платформу и децентрализованную социальную сеть. Компания также намерена выпустить токены для сети Lightning Network.

Mobile Wallet:

We believe all wallets should be non-custodial, thus ours will allows you to hold your own keys for Bitcoin, Lightning Channels, and even tokens on Lightning



7/25 pic.twitter.com/x65bhgTiZC — Synonym (@Synonym_to) November 17, 2021

«Будучи частью [iFinex — материнской компании Tether и Bitfinex], Synonym имеет возможность интегрировать ее продукты стратегически важным для биткоина образом, мы можем перенаправить эти ресурсы на развитие цифрового золота. Slashtags Accounts и Blocktank будут интегрированы с Bitfinex. USDT будет представлен в LN, в наших приложения и сервисе Blocktank для ликвидности канала токенов», — заявил Карвальо в интервью Bitcoin Magazine.

Он также рассказал, что Synonym Software будет использовать протокол Omni и в частности спецификации OmniBOLT, позволяющие стейблкоинам обращаться в сети LN. По словам Карвальо, выбор пал на этот проект, поскольку он не требует подключения дополнительных блокчейнов.

«Транзакции Omni — это биткоин-транзакции со специальной информацией, которая отслеживается сетью Omni. Проект использует те же методы масштабирования, что и биткоин, например, LN», — объяснил он.

Ранее аналитики Arcan Research спрогнозировали, что число пользователей Lightning Network превысит 700 млн к 2030 году.

Напомним, по словам директора по стратегии Blockstream Самсона Моу, теоретическая пропускная способность сети LN составляет 40 млн транзакций в секунду.