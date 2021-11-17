Правительство Иркутской области посвятит 2022 год работе с муниципалитетами

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев объявил 2022 год годом работы с муниципалитетами региона. Подход работы с территориями будет пересмотрен. Решение связано с кризисными условиями, в том числе финансовыми, возникшими из-за пандемии.

Константин Зайцев:

– С середины 2019 года мы живем в кризисных условиях, влияющих на приоритетные направления бюджетной политики. Ликвидация последствий летнего наводнения позапрошлого года, борьба с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах стали для нас главными задачами. В следующем году весь экономический блок областного правительства будет заниматься выявлением финансовых проблем в каждом муниципалитете второго уровня.

Заместитель губернатора отметил необходимость выявить точки недофинансирования, финансовые возможности самих муниципальных образований. Важно и сбалансировать местные бюджеты для развития территорий.

Константин Зайцев:

— Теперь это наша приоритетная задача. Мы уже начали эту работу и видим потенциалы территорий, которые они должны развивать, но по какой-то причине они в спящем режиме, и где-то не хватает наших бюджетных инвестиций.

Проект областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, внесенный губернатором Игорем Кобзевым, рассмотрят 17 ноября на 48-й сессии Законодательного собрания. Предлагается утвердить основные параметры главного финансового закона на ближайшие три года. Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год составит 202,6 миллиарда рублей, на 2023 год – 204,4 миллиарда рублей, 2024 год – 214,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства.

Расходы предлагается утвердить в объеме 211,3 миллиарда рублей на 2022 год, 210,5 миллиарда – на 2023 год, 215,9 миллиарда – на 2024 год.

Муниципалитеты Иркутской области получат дополнительную финансовую поддержку

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