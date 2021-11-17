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Правительство внесло в Госдуму законопроект о маркировке животных

Правительство внесло в Госдуму законопроект о маркировке животных

20:35  Автор: Жанна Звягина


Законопроект:



Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об обязательной маркировке животных. Документ опубликован в среду в электронной базе данных палаты.

Изменения предлагается внести с закон «О ветеринарии». В частности, документом вводятся понятия маркирования и учета животных.

В настоящее время учет животных уже проводится на территории Российской Федерации, в частности, маркирование и учет крупного рогатого скота осуществляется в 79 субъектах РФ, а в 41 регионе учет осуществляется в электронном виде. Законопроектом вносятся лишь технические правки в части замены термина «идентификация» на термин «маркирование».

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«Маркирование представляет собой нанесение на тело животного, закрепление на теле животного или введение в тело животного визуальных или смешанных (сочетание визуального и электронного) средств маркирования и является обязанностью владельцев животных. Владельцы животных вправе самостоятельно выбрать тип средства маркирования из типов средств маркирования, предусмотренных ветеринарными правилами маркирования и учета животных, в зависимости от вида животного», — говорится в пояснительной записке.

Информация о маркированных животных будет содержаться в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии. 

Ожидается, что маркировка и учет животных позволят государственной ветеринарной службе оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию или продовольственную безопасность.  

Документом предусматривается, что учет будет осуществляться безвозмездно уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему государственной ветеринарной службы, или независимыми аттестованными специалистами.

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При этом отмечается, что учету не будут подлежать животные, не относящиеся к сельскохозяйственным животным и принадлежащие гражданам. 

Порядок учета животных, перечень видов животных, подлежащих индивидуальному или групповому маркированию, а также сроки осуществления учета животных установит правительство.

«Законопроектом устанавливается, что учет животных осуществляется в сроки, установленные Правительством Российской Федерации, но не ранее 1 января 2022 г., при этом животные, маркированные до вступления в силу положений законопроекта, а также животные, маркированные за пределами Российской Федерации и ввезенные на территорию Российской Федерации, повторному маркированию не подлежат», — говорится в пояснительной записке.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов сообщил, что проект о маркировке животных предусматривает переходный период, чтобы бизнес подготовился к внедрению системы идентификации, а кабмин успел принять подзаконные акты. «На мой взгляд, он должен составить минимум полгода с момента принятия законопроекта до старта обязательной системы учета и идентификации сельхозживотных», — сказал он.

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Законопроектом также регламентируется порядок определения зоосанитарного статуса объектов. Речь идет о земельных участках, зданиях, помещениях, строениях, сооружениях, с использованием которых осуществляется деятельность по содержанию и разведению животных, а также производству, переработке и хранению подконтрольных товаров.



#сельское хозяйство #животные #маркировка


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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