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Ripple предложила «реальный подход» к регулированию криптовалют

Ripple предложила «реальный подход» к регулированию криптовалют


Американская финтех-компания Ripple представила концепцию регулирования криптоиндустрии. Документ призван предложить властям США "оперативный и прагматичный" путь для создания нормативной базы.


https://twitter.com/Ripple/status/1460609101952479235

"Криптовалюта и технология блокчейн нуждаются в четкой нормативной и лицензионной базе, предназначенной для решения конкретных проблем отрасли. Все предлагаемые меры, обсуждаемые в этих рамках, направлены на обеспечение правовой ясности для индустрии, рынков и потребителей таким образом, чтобы регулирование через меры правоприменения просто было невозможным", — заявил СЕО Ripple Брэд Гарлингхаус.


В документе под названием "Реальный подход к регулированию криптовалюты" компания выделила три основных принципа.


Во-первых, в Ripple уверены, что в основе любых законодательных предложений должно лежать сотрудничество государства и бизнеса.


"Разработка эффективной основы политики для криптовалют будет возможна только при наличии четкого взаимодействия и сотрудничества между частными и государственными субъектами. Поэтому мы активно обсуждали этот вопрос на двухпартийной основе с регулирующими органами и членами Конгресса", — отметила глава отдела политики компании Сьюзан Фридман.


Во-вторых, в фирме полагают, что для регулирования криптовалют можно адаптировать действующее законодательство для финансовой сферы.


"Мы считаем, что эта структура, адаптированная для учета некоторых уникальных особенностей, присущих криптовалютам, может обеспечить ясность, к которой стремятся новаторы, и средства защиты рынка, которых заслуживают потребители", — говорится в документе.


Его авторы назвали два законодательных акта, которые, по их мнению, направлены на достижение этой цели. Речь идет о законах "О ясности в отношении ценных бумаг" [Securities Clarity Act ]  и "О цифровых товарных биржах" [Digital Commodity Exchange Act].


В-третьих, компания считает, что для разработки нормативной базы финансовым регуляторам следует поддержать создание режима криптовалютной "песочницы". Это позволит проектам запускать продукты и развивать сети в течение льготного периода без необходимости соблюдать федеральные законы о ценных бумагах, подчеркнули в Ripple.


В октябре член палаты представителей Патрик МакГенри представил законопроект о регуляторных каникулах для криптопроектов. Его инициатива перекликается с аналогичным предложением дружественной к индустрии комиссара SEC Хестер Пирс.


В декабре 2020 года регулятор подал иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP на сумму $1,3 млрд. На момент написания судебное разбирательство по делу не закончено.


Напомним, в ноябре свои принципы для регулирования криптоиндустрии опубликовала крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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