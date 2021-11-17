Ripple предложила «реальный подход» к регулированию криптовалют

Американская финтех-компания Ripple представила концепцию регулирования криптоиндустрии. Документ призван предложить властям США "оперативный и прагматичный" путь для создания нормативной базы.

https://twitter.com/Ripple/status/1460609101952479235

"Криптовалюта и технология блокчейн нуждаются в четкой нормативной и лицензионной базе, предназначенной для решения конкретных проблем отрасли. Все предлагаемые меры, обсуждаемые в этих рамках, направлены на обеспечение правовой ясности для индустрии, рынков и потребителей таким образом, чтобы регулирование через меры правоприменения просто было невозможным", — заявил СЕО Ripple Брэд Гарлингхаус.

В документе под названием "Реальный подход к регулированию криптовалюты" компания выделила три основных принципа.

Во-первых, в Ripple уверены, что в основе любых законодательных предложений должно лежать сотрудничество государства и бизнеса.

"Разработка эффективной основы политики для криптовалют будет возможна только при наличии четкого взаимодействия и сотрудничества между частными и государственными субъектами. Поэтому мы активно обсуждали этот вопрос на двухпартийной основе с регулирующими органами и членами Конгресса", — отметила глава отдела политики компании Сьюзан Фридман.

Во-вторых, в фирме полагают, что для регулирования криптовалют можно адаптировать действующее законодательство для финансовой сферы.

"Мы считаем, что эта структура, адаптированная для учета некоторых уникальных особенностей, присущих криптовалютам, может обеспечить ясность, к которой стремятся новаторы, и средства защиты рынка, которых заслуживают потребители", — говорится в документе.

Его авторы назвали два законодательных акта, которые, по их мнению, направлены на достижение этой цели. Речь идет о законах "О ясности в отношении ценных бумаг" [Securities Clarity Act ] и "О цифровых товарных биржах" [Digital Commodity Exchange Act].

В-третьих, компания считает, что для разработки нормативной базы финансовым регуляторам следует поддержать создание режима криптовалютной "песочницы". Это позволит проектам запускать продукты и развивать сети в течение льготного периода без необходимости соблюдать федеральные законы о ценных бумагах, подчеркнули в Ripple.

В октябре член палаты представителей Патрик МакГенри представил законопроект о регуляторных каникулах для криптопроектов. Его инициатива перекликается с аналогичным предложением дружественной к индустрии комиссара SEC Хестер Пирс.

В декабре 2020 года регулятор подал иск против Ripple, обвинив компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг в виде токенов XRP на сумму $1,3 млрд. На момент написания судебное разбирательство по делу не закончено.

Напомним, в ноябре свои принципы для регулирования криптоиндустрии опубликовала крупнейшая в мире биткоин-биржа Binance.