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Российской кузнице кадров в области изящных искусств — 264 года

Российской кузнице кадров в области изящных искусств — 264 года

01:27  Автор: Светлана Заверняева



17 ноября 1757 года в Санкт-Петербурге была учреждена Академия художеств (сегодня — Российская академия художеств). До начала ХХ века академия была единственным в России высшим художественным учебным заведением и центром художественного просвещения.

Мысль о создании Академии наук и художеств в России была высказана Петром I ещё в конце 1690-х годов. Но воплотила в жизнь эту идею его дочь, императрица Елизавета Петровна. Кроме Елизаветы Петровны у истоков создания академии стояли великий русского учёный Михаил Ломоносов и известный просветитель того времени Иван Шувалов.

Именно Шувалов пригласил из-за границы педагогов, набрал первых учеников и в 1758 году подарил Академии свою прекрасную художественную коллекцию, положив этим начало библиотеке и будущему музею.

В 1764 году Екатерина II, утвердив Устав и штаты, даровала Академии художеств Привилегию, наделив его императорским статусом. В том же году началось строительство каменного здания Академии на берегу Невы, которое закончилось в 1788 году.

До начала ХХ века Академия была единственным в России высшим художественным учебным заведением, центром художественного просвещения и кузницей по подготовке национальных художников и архитекторов.

Учебный курс длился 9 лет и включал изучение искусства гравюры, портрета, скульптуры и архитектуры. Педагоги и ученики академии участвовали в возведении и оформлении крупных художественных ансамблей того времени, включая Казанский и Исаакиевский соборы, храма Спаса-на-Крови в Санкт-Петербурге и храма Христа Спасителя в Москве, для чего в 1847 году при Академии было учреждено Мозаичное Заведение.

День 17 ноября в истории


В разное время Академию закончили такие выдающиеся живописцы как А.А.Иванов, К.П.Брюллов, И.Е.Репин, В.Д.Поленов, В.И.Суриков, скульпторы И.П.Мартос, В.И.Демут-Малиновский, С.С.Пименов, И.П.Прокофьев, М.М.Антокольский, архитекторы А.Н.Воронихин, Н.Л.Бенуа, К.А.Тон, И.А.Фомин, В.А.Щуко и многие другие.

В 1918 году Декретом Совета народных комиссаров Императорская академия художеств была упразднена. Но на её базе продолжало действовать Высшее художественное училище. В 1932 году была воссоздана Академия художеств в Ленинграде, которая в 1991 году стала Российской Академией Художеств и преемницей традиций императорской Академии художеств и наук.



#вузы #история


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По материалам: pnp.ru

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