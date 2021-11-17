Руководителя регионального отделения Пенсионного фонда России заподозрили в хищении 70 млн

Вадим Карасев

В Вологодской области правоохранительные органы задержали одного из руководителей регионального отделения Пенсионного фонда России. Предполагается, что управленец причастен к незачислению на счет организации суммы в размере 70 млн рублей.

В результате махинаций, предположительно совершенных в 2015–2016 годах, свыше 400 жителей региона не получили зарплаты на общую сумму 52 млн рублей. Следствие считает, что подозреваемый Василий Жидков, занимающий должность главы отделения с 2013 года, помог крупной региональной стройкомпании незаконно вывести деньги со своих расчетных счетов. Фирма на тот момент находилась в предбанкротном состоянии.

В региональном УФСБ подтвердили возбуждение против чиновника уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия.

Возбуждено уголовное дело в отношении одного из руководителей отделения ПФР по Вологодской области, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК.

Как сообщал Ruposters, в прошлом месяце ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук заподозрили в хищении 70 млн рублей.