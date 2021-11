Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One





Подразделение Xbox сегодня официально объявило, что Cloud Gaming выходит на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. До этого несколько месяцев функция находилась в стадии тестирования, теперь же она становится доступна всем игрокам на приставках Xbox нового и прошлого поколения.

Cloud Gaming позволяет игрокам на приставках Xbox One запускать игры с Xbox Series X | S. В том числе, они могут получить улучшенные версии игр, которые сами по себе доступны на Xbox One, но работают через Cloud Gaming заметно лучше (за счет использования серверов на мощностях Xbox Series X). Например, ранее появлялось сравнение Forza Horizon 5 на Xbox One без Cloud Gaming и через облачный сервис.

Кроме того, Cloud Gaming на Xbox One и Xbox Series X | S дает возможность мгновенно запускать игры из Game Pass, без необходимости их установки. Игроки могут найти интересующий их проект в списке доступных игр сервиса, и тут же его запустить. Это дает возможность опробовать сотни игр или мгновенно присоединиться к друзьям в играх, которые не установлены у вас на консоли.

Для работы Cloud Gaming на Xbox One и Xbox Series X | S требуется наличие подписки на сервис Xbox Game Pass Ultimate – облачный гейминг от Microsoft является частью подписки.

На старте Cloud Gaming на консолях Xbox будет доступен в 25 регионах, позже к ним подключат Бразилию. О планах запуска Cloud Gaming в России пока не сообщается.