Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One

Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One


Подразделение Xbox сегодня официально объявило, что Cloud Gaming выходит на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. До этого несколько месяцев функция находилась в стадии тестирования, теперь же она становится доступна всем игрокам на приставках Xbox нового и прошлого поколения.

Cloud Gaming позволяет игрокам на приставках Xbox One запускать игры с Xbox Series X | S. В том числе, они могут получить улучшенные версии игр, которые сами по себе доступны на Xbox One, но работают через Cloud Gaming заметно лучше (за счет использования серверов на мощностях Xbox Series X). Например, ранее появлялось сравнение Forza Horizon 5 на Xbox One без Cloud Gaming и через облачный сервис.

Кроме того, Cloud Gaming на Xbox One и Xbox Series X | S дает возможность мгновенно запускать игры из Game Pass, без необходимости их установки. Игроки могут найти интересующий их проект в списке доступных игр сервиса, и тут же его запустить. Это дает возможность опробовать сотни игр или мгновенно присоединиться к друзьям в играх, которые не установлены у вас на консоли.


Watch this video on YouTube

Для работы Cloud Gaming на Xbox One и Xbox Series X | S требуется наличие подписки на сервис Xbox Game Pass Ultimate –  облачный гейминг от Microsoft является частью подписки.

На старте Cloud Gaming на консолях Xbox будет доступен в 25 регионах, позже к ним подключат Бразилию. О планах запуска Cloud Gaming в России пока не сообщается.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X
Maneater получает поддержку трассировки лучей на Xbox Series X
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox One
Сегодня Cloud Gaming официально выходит на Xbox Series X | S и Xbox
ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд
ConsenSys привлекла $200 млн при оценке в $3,2 млрд
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 17 ноября 2021 года
Crypto.com заплатила $700 млн за права на имя арены клубов НБА «Клипперс» и «Лейкерс»
Crypto.com заплатила $700 млн за права на имя арены клубов НБА
Oasis Foundation запустила фонд развития на $160 млн
Oasis Foundation запустила фонд развития на $160 млн
KuCoin запустила $100 млн фонд для инвестиций в метавселенные
KuCoin запустила $100 млн фонд для инвестиций в метавселенные
Платформа The Sandbox запустит альфа-версию метавселенной
Платформа The Sandbox запустит альфа-версию метавселенной
ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших «заработок на биткоине»
ЦБ РФ включил в черный список восемь компаний, предлагавших
Bloomberg: SEC инициировала расследование в отношении BlockFi
Bloomberg: SEC инициировала расследование в отношении BlockFi
Наталья Поклонская стала обладательницей дорогой квартиры
Наталья Поклонская стала обладательницей дорогой квартиры
Елена Ханга рассказала, кто спас ее от запоя
Елена Ханга рассказала, кто спас ее от запоя

Топ на сегодня

Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала дебютанток Tatler
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников движения Worldskills Russia
Программа «Профильные техноотряды» собрала в «Смене» участников
Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании
Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании

Еще по теме

Cloud Gaming позволяет заметно улучшить графику в Forza Horizon 5 на Xbox One
Игры в Cloud Gaming получают поддержку FPS Boost – пока для 33 проектов
Game Pass и Cloud Gaming все еще планируют выпустить на телевизорах
Все 37 новинок с FPS Boost работают в 60 FPS и на Xbox Series X и на Xbox Series S