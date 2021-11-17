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Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана

Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана


Сенатор-республиканец от штата Техас (США) Тед Круз представил законопроект, призванный отменить положение инфраструктурного плана, которое направлено на ужесточение требований к отчетности «брокеров» в отрасли цифровых активов.



15 ноября президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект о привлечении $1,2 трлн под обновление инфраструктуры без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.


Документ содержит расширенное определение понятия «брокер». В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков могут обязать отчитываться перед IRS о деятельности своих пользователей.


Требования законопроекта в таком виде технически неосуществимы, за что документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.


В офисе Круза назвали соответствующее положение «разрушительной атакой» на криптовалютную индустрию. Политик считает, что данные требования препятствуют инновациям, ставят под угрозу конфиденциальность американских граждан и влекут за собой миграцию отраслевых компаний за рубеж.


«Прежде чем рисковать средствами и конфиденциальностью граждан, которые являются участниками индустрии, Сенат должен был выполнить свою работу и провести слушания, чтобы правильно понять последствия законодательного регулирования этой развивающейся отрасли», — подчеркнул сенатор.


Во время рассмотрения законопроекта в Сенате Круз был автором одной из многочисленных поправок. В отличие от своих коллег, которые предлагали исключить из документа некастодиальных участников индустрии или по крайней мере майнеров и продавцов ПО, политик выступал за полный отказ от подобных формулировок.


Ранее с более мягким предложением ограничить в инфраструктурном плане некоторые правила налоговой отчетности по криптовалютам выступили сенаторы Рон Уайден и Синтия Ламмис. 



Беспокойство Круза вполне понятно — на фоне массового исхода майнеров из Китая, вызванного репрессивной политикой властей, Техас стал одним из крупнейших криптовалютных хабов США.


В июне публичная компания Argo Blockchain получила от криптобанка Galaxy Digital около $20 млн на строительство майнинг-пула в Техасе. В октябре Greenidge Generation заказала 22 500 устройств для добычи биткоина Antminer S19j Pro — большую часть из них также разместят на площадках в штате.


В начале ноября Genesis Digital Assets объявила о начале возведения нового центра по добыче биткоина на западе Техаса мощностью в 300 МВт.


Напомним, в июне власти штата разрешили банкам хранить криптовалюты, а в сентябре вступил в силу закон, позволяющий местным регуляторам адаптировать коммерческое право к блокчейну и цифровым активам.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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