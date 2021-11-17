Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана

Сенатор-республиканец от штата Техас (США) Тед Круз представил законопроект, призванный отменить положение инфраструктурного плана, которое направлено на ужесточение требований к отчетности «брокеров» в отрасли цифровых активов.

The Lone Star State has quickly emerged as the main hub for the cryptocurrency industry, and that exciting industry is now in danger of being stifled and driven overseas by an overreaching provision in this newly-signed, reckless spending package. 1/3https://t.co/Qu1QR63uFp — Senator Ted Cruz (@SenTedCruz) November 16, 2021

15 ноября президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект о привлечении $1,2 трлн под обновление инфраструктуры без поправок в пользу представителей криптоиндустрии.

Документ содержит расширенное определение понятия «брокер». В зависимости от трактовки, майнеров и операторов нод в блокчейнах, разработчиков кошельков, поставщиков ликвидности в DeFi-протоколах и прочих некастодиальных игроков могут обязать отчитываться перед IRS о деятельности своих пользователей.

Требования законопроекта в таком виде технически неосуществимы, за что документ неоднократно критиковали представители криптоиндустрии, в том числе Илон Маск и Джек Дорси.

В офисе Круза назвали соответствующее положение «разрушительной атакой» на криптовалютную индустрию. Политик считает, что данные требования препятствуют инновациям, ставят под угрозу конфиденциальность американских граждан и влекут за собой миграцию отраслевых компаний за рубеж.

«Прежде чем рисковать средствами и конфиденциальностью граждан, которые являются участниками индустрии, Сенат должен был выполнить свою работу и провести слушания, чтобы правильно понять последствия законодательного регулирования этой развивающейся отрасли», — подчеркнул сенатор.

Во время рассмотрения законопроекта в Сенате Круз был автором одной из многочисленных поправок. В отличие от своих коллег, которые предлагали исключить из документа некастодиальных участников индустрии или по крайней мере майнеров и продавцов ПО, политик выступал за полный отказ от подобных формулировок.

Ранее с более мягким предложением ограничить в инфраструктурном плане некоторые правила налоговой отчетности по криптовалютам выступили сенаторы Рон Уайден и Синтия Ламмис.

We need to be fostering innovation, not stifling it, if we are going to maintain America’s position as the global financial leader. https://t.co/px84GKbA4x — Senator Cynthia Lummis (@SenLummis) November 15, 2021

Беспокойство Круза вполне понятно — на фоне массового исхода майнеров из Китая, вызванного репрессивной политикой властей, Техас стал одним из крупнейших криптовалютных хабов США.

В июне публичная компания Argo Blockchain получила от криптобанка Galaxy Digital около $20 млн на строительство майнинг-пула в Техасе. В октябре Greenidge Generation заказала 22 500 устройств для добычи биткоина Antminer S19j Pro — большую часть из них также разместят на площадках в штате.

В начале ноября Genesis Digital Assets объявила о начале возведения нового центра по добыче биткоина на западе Техаса мощностью в 300 МВт.

Напомним, в июне власти штата разрешили банкам хранить криптовалюты, а в сентябре вступил в силу закон, позволяющий местным регуляторам адаптировать коммерческое право к блокчейну и цифровым активам.