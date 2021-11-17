Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак обсудили совместную работу по вопросам развития образования, включая программу капремонта школ. Встреча прошла в исполнительном комитете Всероссийской политической партии «Единая Россия».

«Вопрос капитального ремонта школ – очень острый. Его решения очень давно ждали и учителя, и школьники, и родители. Общий объем финансирования программы – 500 млрд рублей», – сказал Министр просвещения Сергей Кравцов.

Он также отметил, что в школах не только должен быть сделан ремонт, но и поставлено современное оборудование.

«В ремонте должны принимать участие управляющие советы школ. Необходимо также создать всероссийский штаб по этому проекту, в который вошли бы родители, школьники, учителя, победители конкурса «Большая перемена», участники Российского движения школьников и другие заинтересованные лица. Заседание созданного штаба пройдет в декабре», – сообщил глава Минпросвещения России.

Первый заместитель Председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак добавил, что в бюджете на следующие три года на капремонт школ заложено суммарно 200 млрд рублей. Впервые в истории страны на эти цели выделяются сразу такие крупные средства.

Минпросвещения России и партия «Единая Россия» создадут центр по контролю за реализацией программы капремонта школ с участием экспертов и родительского сообщества. В регионах отделения партии совместно с Министерством должны создать рабочие группы, которые будут отслеживать все этапы – от проекта ремонта, проведения экспертиз до приема работ.

«Наша фракция обеспечила финансирование ключевых программ и проектов в сфере образования и просвещения. Во исполнение поручений Президента в ближайшую трехлетку будет выделено более 260 млрд рублей на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей за классное руководство – их получат порядка 900 тысяч школьных учителей и преподавателей профучилищ. Более 180 млрд рублей предусмотрено для обеспечения более 7,3 млн школьников младших классов горячим питанием. По 10 млрд рублей в год выделяется на обновление парка школьных автобусов», – сообщил Андрей Турчак.

Министр просвещения отметил, что совместно с партией продолжится работа по поддержке учителей, улучшению условий их труда и повышению престижа профессии, в том числе в рамках реализации народной программы «Единой России», федеральных проектов нацпроекта «Образование». На встрече также обсуждалось принятое на заседании Госсовета решение исключить понятие «образовательные услуги» из закона об образовании, так как оно не соответствует деятельности учителя.

«Учитель всегда был и останется в центре системы образования как наставник, воспитатель. Это – не «оказание услуг», а важнейшая миссия, призвание», – отметил Сергей Кравцов.

На заседании также были подняты вопросы развития детско-юношеского спорта, детского отдыха, патриотического воспитания, сохранения традиций и ценностей.

Благодаря инициативе «Единой России», поддержанной Президентом России, в рамках государственного субсидирования части стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году во время летних каникул организованным отдыхом и оздоровлением было охвачено более 4 млн детей, что на 1 миллион 200 тысяч больше, чем традиционно.