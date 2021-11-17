Синоптик предупредил москвичей о рекордно низком давлении в ближайшие дни
16.11.2021 23:53
Автор: Жанна Звягина
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус о вторник в эфире телеканала «Звезда» предупредил о рекордно низком давлении в Москве, которое ожидается в ближайшие дни.
По его словам, в столице и ряде других регионов уже 18 ноября прогнозируются осадки и рекордное понижение атмосферного давления. Накануне облаков станет больше, а в четверг осадки придут вместе с циклоном.
В столице атмосферное давление может стать рекордно низким для 20 ноября, опустившись до отметки 718-720 мм ртутного столба.
Суточный рекорд самого низкого атмосферного давления для этого дня в Москве составляет 721,8 мм ртутного столба. Такие показатели — на 30 единиц ниже нормы — последний раз наблюдались в городе в 2008 году.
Синоптик предупредила о неустойчивой погоде в Москве в течение недели
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал, что грядущей зимой температура на европейской части России будет около нормы или выше нее.
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