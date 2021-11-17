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СМИ: криптовалюты в Индии будут регулировать как активы

СМИ: криптовалюты в Индии будут регулировать как активы


Правительство Индии запретит использование криптовалют для совершения платежей, но разрешит торговать и хранить их в качестве активов, как акции, золото или облигации. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.


Согласно изданию, власти завершают разработку законопроекта о регулировании криптовалют. Предполагается, что в ближайшие две-три недели его вынесут на рассмотрение кабинета министров.


Парламенту документ представят на зимней сессии в феврале 2022 года.


В законопроекте предусмотрен запрет активной рекламы предложений со стороны криптокомпаний, включая биржи и торговые платформы.


Правительство также работает над налогообложением криптовалют и ожидается, что планируемый закон решит эту проблему, уточнил собеседник издания.


В начале 2021 года СМИ сообщили о возможном запрете криптовалют в стране. Эту идею поддерживает Резервный банк Индии (RBI), правительство предпочитает некое "среднее" решение, отметили в The Economic Times.


В кабинете министров считают, что предпринимаемые в отношении криптовалют шаги должны быть "активными, прогрессивными и дальновидными", поскольку это развивающаяся технология, сказал изданию человек, знакомый с ходом обсуждения.


В понедельник, 15 ноября, парламентский комитет по финансам провел встречу с представителями криптоиндустрии. По данным The Economic Times, парламентарии также поддержали идею регулирования вместо запрета.


Напомним, ранее глава RBI Шактиканта Дас заявил, что криптовалюты вызывают озабоченность у регулятора в контексте макроэкономики и финансовой стабильности.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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