СМИ: криптовалюты в Индии будут регулировать как активы

Правительство Индии запретит использование криптовалют для совершения платежей, но разрешит торговать и хранить их в качестве активов, как акции, золото или облигации. Об этом сообщает The Economic Times со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно изданию, власти завершают разработку законопроекта о регулировании криптовалют. Предполагается, что в ближайшие две-три недели его вынесут на рассмотрение кабинета министров.

Парламенту документ представят на зимней сессии в феврале 2022 года.

В законопроекте предусмотрен запрет активной рекламы предложений со стороны криптокомпаний, включая биржи и торговые платформы.

Правительство также работает над налогообложением криптовалют и ожидается, что планируемый закон решит эту проблему, уточнил собеседник издания.

В начале 2021 года СМИ сообщили о возможном запрете криптовалют в стране. Эту идею поддерживает Резервный банк Индии (RBI), правительство предпочитает некое "среднее" решение, отметили в The Economic Times.

В кабинете министров считают, что предпринимаемые в отношении криптовалют шаги должны быть "активными, прогрессивными и дальновидными", поскольку это развивающаяся технология, сказал изданию человек, знакомый с ходом обсуждения.

В понедельник, 15 ноября, парламентский комитет по финансам провел встречу с представителями криптоиндустрии. По данным The Economic Times, парламентарии также поддержали идею регулирования вместо запрета.

Напомним, ранее глава RBI Шактиканта Дас заявил, что криптовалюты вызывают озабоченность у регулятора в контексте макроэкономики и финансовой стабильности.