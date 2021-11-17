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Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей

Сооснователю биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange определили срок содержания под стражей


Прокуратура провинции Северная Голландия подтвердила задержание сооснователя группы биткоин-обменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова по запросу США. Об этом сообщает РИА Новости.


Срок содержания Дубникова под стражей до передачи США может составить до 60 дней.


"Могу подтвердить, что 2 ноября в аэропорту Схипхол был задержан мужчина из России. Мы не можем сказать, когда произойдет его возможная экстрадиция в США. Срок содержания под стражей с целью выдачи составляет максимум 60 дней. В течение этих дней США должны подать полный пакет документов по запросу об экстрадиции", - сказала пресс-секретарь прокуратуры Илзе де Хейр.


Она также отметила, что судебное разбирательство по делу не может начаться, пока Соединенные Штаты не пришлют полный пакет документов с запросом о его выдаче россиянина.


Напомним, Дениса Дубникова задержали 2 ноября в Нидерландах по запросу ФБР.


Ранее три осведомленных источника подтвердили Bloomberg информацию о проводящемся в отношении обменника EggChange расследовании на территории США и Европы по обвинению в отмывании денег.


Адвокат россиянина Аркадий Бух заявил, что его подзащитного подозревают в отмывании денег операторов программы-вымогателя Ryuk. В случае доказательства его вины Дубникову в США грозит до 20 лет тюрьмы.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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