Состоялся релиз Surviving the Aftermath, трейлер к запуску игры





Игра Surviving the Aftermath вышла из стадии раннего доступа, и теперь игрокам доступен полноценный релизный продукт. Это новая игра издательства Paradox Interactive, которая была создана студией Iceflake.

Игра Surviving the Aftermath представляет собой симулятор выживания в мире постапокалипсиса. Игрокам предстоит построить и защищать свою колонию от различных напастей. В релизной версии Surviving the Aftermath игроки получают доступ к полноценному сюжету, завершив который, все еще можно будет продолжать игру, но единственной напастью для таких игроков останется наступление зимы. Ниже можно посмотреть трейлер к запуску игры.

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Релизная версия Surviving the Aftermath имеет различные улучшения, в сравнении с Preview-вариантом, который был ранее доступен игрокам. В частности, есть изменения в лучшую сторону в плане графики, улучшение стабильности работы игры и ее производительности, появились новые катсцены, добавлена озвучка диалогов и произошли другие изменения, которые должны улучшить игровой процесс.

Стоимость релизной версии Surviving the Aftermath — $29,99.

Surviving the Aftermath

Выживите и придите к процветанию в постапокалиптическом мире будущего, где катастрофически мало ресурсов, но зато много самых разных возможн…

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