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США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect


Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.


В Минюсте грядущую ликвидацию уже назвали крупнейшим разовым возмещением ущерба от криптовалютного мошенничества.


Сейчас ведомство разыскивает пострадавших от схемы BitConnect. Выплаты будут производиться в соответствии с будущим судебным постановлением о реституции в рамках оглашения приговора Гленну Аркаро.


Рассмотрение дела назначено на 7 января 2022 года. Подсудимому грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.


Напомним, экс-директор BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Суд обязал Аркаро выплатить инвесторам $24 млн, которые он заработал на мошенничестве.


Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против BitConnect, ее основателя Сатиша Кумбхани, Аркаро и аффилированной с ним компании. Регулятор обвинил их в незаконном предложении инвестиций, в результате которого они выманили у инвесторов $2 млрд.


SEC добивается возврата инвесторам денег с процентами и гражданско-правовых санкций в отношении ответчиков.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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