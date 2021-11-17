США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect

Минюст США и прокуратура по Южному округу Калифорнии ликвидируют криптовалюту на сумму $56 млн, конфискованную у бывшего директора и промоутера мошеннической схемы BitConnect Гленна Аркаро. Вырученные средства направят на компенсацию пострадавшим инвесторам.

В Минюсте грядущую ликвидацию уже назвали крупнейшим разовым возмещением ущерба от криптовалютного мошенничества.

Сейчас ведомство разыскивает пострадавших от схемы BitConnect. Выплаты будут производиться в соответствии с будущим судебным постановлением о реституции в рамках оглашения приговора Гленну Аркаро.

Рассмотрение дела назначено на 7 января 2022 года. Подсудимому грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы.

Напомним, экс-директор BitConnect Гленн Аркаро признал себя виновным в участии в мошеннической схеме, которая выманила у инвесторов в криптовалюты более $2 млрд. Суд обязал Аркаро выплатить инвесторам $24 млн, которые он заработал на мошенничестве.

Параллельно Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала гражданский иск против BitConnect, ее основателя Сатиша Кумбхани, Аркаро и аффилированной с ним компании. Регулятор обвинил их в незаконном предложении инвестиций, в результате которого они выманили у инвесторов $2 млрд.

SEC добивается возврата инвесторам денег с процентами и гражданско-правовых санкций в отношении ответчиков.