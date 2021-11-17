Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока

Вадим Карасев

В нашей рубрике мы уже обсудили многих девушек, но среди успешных и модных тиктокеров немало и парней. Самым известным широкой публике в России, бесспорно, можно назвать Даню Милохина — его фамилия даже стала отчасти нарицательной, ведь нередко ее используют, чтобы в целом описать "всех этих тиктокеров" и феномен их успеха. Ну а сегодня стало известно, что его наряд с платьем на церемонии "Премии Муз-ТВ" все-таки обошелся каналу в 1 миллион рублей. "Муз-ТВ" оштрафовали за "гей-пропаганду". Так что обойти Милохина вниманием просто невозможно — сегодня рассматриваем именно его образы и разбираем его путь из оренбургского детдома к популярности и гламурным тусовкам.

Кто: Даня Милохин (@danya_milokhin), 19 лет

Почему мы его знаем: топовый тиктокер, лицо "Сбербанка" и "Юра Шатунов" для зумеров. Для старшего поколения — участник нового шоу "Ледниковый период"

Что носит: все подряд, но обсуждают все его платья





Даня Милохин





Даня Милохин из детдома, ну а жалостливые истории всегда трогают публику. Не зря мошенники нередко прикрываются приютами для животных или больными детьми — знают, что на такое подают охотно и не рефлексируют. В шоу-бизнесе тема историй, от которых сжимается сердце, тоже зарекомендовала себя с лучшей стороны, так что такой бэкграунд только помог Дане в раскрутке.

Все мы помним, что группа "Ласковый май" с воспитанником оренбургского детдома Юрой Шатуновым в качестве солиста собирала стадионы в эпоху позднего СССР. Крепче "Белых роз" в самых глубинах загадочной русской души пустил корни только образ Иванушки-дурачка. И, надо признать, Даня Милохин уверенно эксплуатирует оба этих типажа, так что на успех он был, кажется, просто обречен. Миловидная внешность (распахнутые глаза, пухлые губы), причем натурального происхождения, что редкость по нынешним временам, также стала большим подспорьем в завоевании интернет-аудитории.









Но обо всем по порядку. Как известно, Даня является воспитанником оренбургского детдома, директором которого была приемная мать Юрия Шатунова. В интернат он попал в возрасте трех лет. Его родители развелись из-за пристрастия отца к алкоголю, а мама не смогла обеспечивать детей (у Дани есть старший брат Илья — сейчас отношения у них натянутые).





О детдомовском опыте Милохин откровенно рассказывал в интервью Ксении Собчак: в интернате царила дедовщина, а старшие дети били младших по лицу в "воспитательных целях". Позднее у Дани и его брата появились приемные родители Елена и Дмитрий Тюленевы (у них также есть пятеро родных детей), но Милохин признается, что оставался трудным подростком: воровал из магазинов, употреблял алкоголь и даже на какое-то время пристрастился к наркотикам.





Даня Милохин с приемной мамой

Из Оренбурга семья перебралась в Анапу — там и началась тиктокерская карьера Милохина. Работать и учиться он не очень хотел — и в этот момент он как раз открыл для себя TikTok. Видео Дани быстро стали набирать популярность, и его взлет получился стремительным — в 2019 году он завел аккаунт, а уже в 2020 году переехал в Москву, стал сооснователем первого российского блогерского дома Dream Team House, записал фиты с Тимати и Джиганом, Николаем Басковым, попал в список Forbes и легко влетел в столичную светскую тусовку, сразу получив премию "Открытие года" от GQ. В общем, год выдался весьма насыщенным. Ну а дальше — больше.









Даня Милохин и Николай Басков

В 2021 году Милохин стал сотрудничать со "Сбербанком" и даже поучаствовал в ПМЭФ. Несмотря на всю серьезность положения, Даня сохраняет образ эдакого простачка: дурацкие гримасы, смешные позы для фото и несерьезные принты на одежде (например, в виде мармеладных мишек или круассанов) — все это часто можно видеть в соцсетях блогера.





















В своем гардеробе Даня собирает привычный модный пасьянс из брендов: Vetements, Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga — в общем, все то, без чего жить не могут все хайпбисты и блогеры-миллионники. Но наряды Милохин выбирает под стать своему возрасту: в фаворе худи, рубашки и футболки, хотя и в смокинге мы Даню уже видели.

























При этом Милохин намеренно акцентирует детскость, инфантильность в своем образе: отсюда и вышеупомянутая нелепость фото и некоторых образов, и мелькающие то и дело на заднем плане плюшевые игрушки, и дурацкие детские шапки. С одной стороны, Даня явно наверстывает то, что не получил в детдоме, с другой — наверняка прекрасно понимает, что именно этот образ няши — залог его популярности и его главная фишка.









Даня Милохин и Катюша

Впрочем, общественного шума наделали совсем другие образы тиктокера. Милохина смело можно назвать одним из главных амбассадоров агендерной моды среди отечественных зумеров. Пробей он, как Ивлеева, путь куда-нибудь в гардеробные Tatler и модную тусовку, вполне мог бы эволюционировать до нашего Гарри Стайлса.

От цветного маникюра, который Даня делает постоянно, до толстовки из женской коллекции с надписью Girl и типичных поз инстадив на фото с рекламой мерча Насти Ивлеевой — все это Даня делает с легкостью и естественно, и внимания на это уже даже почти не обращают. Экспериментирует блогер и с прической, и речь не только о смене цвета волос — перед подписчиками Даня представал и с хвостиками, и с модной "влажной" укладкой.





























Но были и более резонансные случаи. Например, фото, на котором Даня и его коллега, блогер Янгер, разыграли сценку с романтическим предложением руки и сердца — на снимках Милохин предстал в платье, чем вызвал немало гневных комментариев.





Даня Милохин и Янгер

Или его выход на церемонии "Премии Муз-ТВ" в наряде, совмещающем в себе и костюм, и платье. В сети, как обычно, пошумели да забыли, а вот для телеканала модный образ тиктокера стал бомбой замедленного действия. Через несколько месяцев после самой церемонии Роскомнадзор, видимо, наконец просмотрел светские репортажи и решил обвинить "Муз-ТВ" в пропаганде нетрадиционных ценностей среди несовершеннолетних (на афишах возрастное ограничение было указано как 6+). Образ Милохина был уликой наравне с перформансом, который на дорожке устроили Филипп Киркоров и Дава. В итоге канал был оштрафован.





Сам Даня ко всей шумихе относится, кажется, иронично, потому что от "девчачьих штучек" отказываться точно не собирается. Тем более что стоит ему одеться брутальнее, например, в стиле рокера в total black с цепями и пирсингом, как в сети тут же начинают обсуждать гей-эротику, а не традиционную маскулинность.













Эти разговоры Милохин, впрочем, тоже не поддерживает — в прошлом году Даня рассказывал, как влюбился в тиктокершу Юлю Гаврилину, а сейчас рассказывает, как пользователи сети шипперят (представляют в романтических отношениях. — Прим. ред.) его и фигуристку Евгению Медведеву, с которой он участвует в шоу Первого канала "Ледниковый период".





Евгения Медведева и Даня Милохин в шоу "Ледниковый период"









Да-да, и Милохина из "прогрессивного" тиктока забросило в "старый" телик. Как мы уже заметили, стремление попасть в "шоу для домохозяек" и "журналы для дальнобойщиков" у представителей нового поколения просто маниакальное. Настя Ивлеева и Клава Кока отправились в Playboy, Юля Гаврилина стала героиней реалити-шоу "Звезды в Африке", ну а Даня вот подался на лед. Лайки приходится зарабатывать не у подростков, а у заслуженного тренера СССР и России Татьяны Тарасовой, которая решала, кто будет в тренде, еще тогда, когда не то что тиктока, а и самого Милохина не было и в помине.

Встав на скользкий путь в студии Первого канала, Милохин на днях доехал и до передачи "ДокТок", где впервые за 16 лет пообщался со своими биологическими родителями (из кризисных жизненных ситуаций оба в итоге смогли найти выход, у мамы также появилась новая семья). Встречаться лично с ними Даня отказался, так что все ограничилось видеовключением в студию. Но в сетке канала, конечно, еще много шоу, где тема может получить продолжение.

А вам нравится Даня Милохин?

















Надя Бесчетникова