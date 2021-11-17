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Стратегию развития Иркутской области приняли в первом чтении на сессии Заксобрания

Стратегию развития Иркутской области приняли в первом чтении на сессии Заксобрания

Проект стратегии социально-экономического развития Иркутской области до 2036 года в первом чтении приняли депутаты Законодательного собрания. Сессия под председательством спикера Александра Ведерникова состоялась 17 ноября.

С основным докладом выступил первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев. В своем выступлении заместитель главы региона рассказал, что реализация стратегии пройдет в три этапа. В результате исполнения стратегии численность населения Иркутской области прекратит существенно сокращаться и восстановится до уровня 2,4 миллиона человек; средняя продолжительность жизни жителей региона увечится с 69 до 82 лет; уровень бедности снизится с 18% до 9%; рост ВРП составит 2,2 раза; инвестиции в основной капитал увеличатся почти в четыре раза.

Согласно стратегии, к 2036 году необходимо построить 92 объекта здравоохранения и 347 фельдшерско-акушерских пунктов, открыть 12,6 тысячи новых мест в детских садах и 51,4 тысячи мест в школах. Планируется ежегодно строить не менее трех учреждений культуры в муниципальных образованиях, а также построить концертный зал на 1200 мест, новое здание театра «Аистенок» и провести реконструкцию ТЮЗа.

В рамках развития жилищно-коммунальной сферы и инфраструктуры запланировано строительство 19 газораспределительных станций для газоснабжения населения, предполагается на 95,8% обеспечить жителей региона чистой питьевой водой, отремонтировать 9 тысяч жилых домов. Предусмотрена реконструкция пяти аэропортов, а также строительство 10 причалов на социально-значимых и туристических маршрутах. В сфере инвестиционной политики планируется активное развитие государственно-частного партнерства, разработка пакета стимулирующих механизмов.

Депутаты обозначили ряд вопросов, требующих внимания при дальнейшей работе над стратегией. Депутат Сергей Бренюк отметил важность преемственности поставленных в стратегии задач. Как заметил Константин Зайцев, стратегия является «живым» документом, в который при необходимости с учетом существующих реалий и меняющихся параметров можно вносить изменения.

Депутат Александр Вепрев обратил внимание на ряд показателей, которые требуют доработки. Требуется утонить, за счет чего будет обеспечиваться рост заработной платы – какая доля связана с ростом ВРП и производительностью труда, а какая – с инфляцией. Парламентарий считает важным обозначить, какая доля инвестиций будет направлена на создание новых рабочих мест, а какая – на модернизацию существующих производств.

По мнению вице-спикера областного парламента Ларисы Егоровой, свое отражение в стратегии должна найти ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. В частности, подчеркнула она, в виде увеличения финансирования сферы здравоохранении, строительства новых больниц и поликлиник.

Депутат Алексей Красноштанов считает необходимым усилить работу с федеральным центром, а также наличие знаковых, имиджевых для региона и Иркутска проектов, в том числе касающихся строительства жилья. Парламентарий Евгений Сарсенбаев предложил активнее подключать депутатов Заксобрания от территорий для детальной проработки проектов и задач по развитию муниципальных образований.

Председатель Законодательного собрания Александр Ведерников отметил, что депутаты совместно с правительством продолжат работу над стратегией в рамках второго чтения. Проект закона продолжат дорабатывать и на площадке Стратегического совета.

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По материалам: irk

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