Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox

Окружной суд Токио утвердил план гражданской реабилитации обанкротившейся биткоин-биржи Mt.Gox. Об этом сообщил попечитель Нобуяки Кобаяши.

Предложение по возмещению средств пользователям попечитель представил в декабре 2020 года. В январе стали известны детали плана, а в феврале суд одобрил его для последующего голосования.

Оно стартовало 31 мая и закончилось 20 октября. Предложение о возмещении поддержали около 83% пользователей биржи.

Согласно Кобаяши, в тот же день суд вынес постановление о подтверждении плана.

"Далее 16 ноября 2021 года план реабилитации стал окончательным и обязательным к исполнению", — написал попечитель.

Сроки и суммы выплат, а также детали процедуры он раскроет позднее.

Mt.Gox объявила о банкротстве в 2014 году. Процесс возмещения средств кредиторам запустили в 2018 году. С того времени многие в сообществе высказали опасения, что около 150 000 BTC (~$91 млрд по текущему курсу), которые потенциально будут переданы пользователям биржи, попадут на рынок и вызовут его обвал.

https://forklog.com/beskonechnaya-istoriya-obrushat-li-tsenu-bitkoina-vyplaty-investoram-mt-gox/

Окончательное утверждение плана реабилитации судом привело к возобновлению обсуждения этой темы.

"Когда более 150 000 BTC вскоре обрушатся на рынок, биткоин, вероятно, упадет более чем на 80-90%. Никакое количество Tether не сможет остановить резню при Mt.Gox", — написал автор популярного Twitter-аккаунта Mr. Whale.

https://twitter.com/CryptoWhale/status/1460782373667287046

По его словам, клиентам биржи возвращают биткоины, которыми они владели при ценах $100-$1000. 16 ноября цифровое золото провалило уровень $59 000, но на момент написания удерживается выше $60 000.

"Они несомненно будут продавать, что вызовет серьезный крах", — заявил Mr. Whale.

Напомним, ранее инвестиционная компания Fortress Investment Group предложила кредиторам Mt.Gox выкупить их требования за 80% стоимости.