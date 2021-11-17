The Plane Effect выйдет 2 декабря на Xbox One
Создатели игры The Plane Effect объявили дату выхода проекта на приставках Xbox One и Playstation 4. Игра доберется до консолей уже 2 декабря 2021 года. The Plane Effect уже несколько месяцев доступна на Xbox Series X | S, Playstation 5, PC и Nintendo Switch, теперь же игра доберется до консолей Xbox One и Playstation 4.
The Plane Effect — это игра, действия которой происходят в антиутопии. В ней рассказывается об офисном работнике, который хочет вернуться домой, но с ним происходят различные события, которые мешают этому свершиться. Привычный поход до дома превращается в настоящее путешествие, главному герою предстоит побывать не только на улицах города, но и во многих других локациях — от подводных до инопланетных.
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Отметим, что в Microsoft Store есть демо-версия игры The Plane Effect для Xbox Series X | S. Но для Xbox One демо-версии пока нет.
The Plane Effect Demo
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