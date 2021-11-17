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Участники смены в ВДЦ «Орлёнок» разрабатывают авторские проекты по организации детского досуга

Участники смены в ВДЦ «Орлёнок» разрабатывают авторские проекты по организации детского досуга

Более 100 участников смены «Фестиваль детских игровых программ «ИгроБУМ», которая проходит во Всероссийском детском центре «Орлёнок», разрабатывают и реализуют авторские проекты по организации детского досуга, сообщает Минпросвещения России.

В течение смены школьники знакомятся с многообразием игровых программ, правилами их создания и проведения, а также получают информацию об основах организационной и сценической культуры, закономерностях развития и технологических аспектах игр, направлениях их реализации и актуальных идеях.

Директор ВДЦ «Орлёнок» Александр Джеус отметил, что обучение ребят разработке и созданию игровых программ даёт им возможность проявить себя в качестве лидеров и организаторов, которые ведут за собой. Находясь в роли ведущего, ребёнок узнает другую сторону работы с ним педагогов, воспитателей и родителей, становится взрослее, самостоятельнее и ответственнее.

В рамках фестиваля ребята разбирают игровое взаимодействие с научной стороны, изучают традиционные и современные способы его организации, открывают секреты успешного проведения анимационных программ и получают возможность продемонстрировать прикладные знания и умения, направленные на организацию детского досуга.

Финалом смены «Фестиваль детских игровых программ «ИгроБУМ» станут разработка и проведение авторских игровых программ для участников 12-й смены. Лучшие игры будут включены в состав итогового информационно-методического сборника смены «Живи играючи!». Участники и победители конкурсной программы будут награждены памятными дипломами и призами.

Программа «Фестиваль детских игровых программ «ИгроБУМ» реализуется в ВДЦ «Орлёнок» с 3 по 23 ноября. Организаторы курса – автономная некоммерческая организация «Центр социально-образовательных инициатив «Со-Действие» и Всероссийский детский центр «Орлёнок».

# Общество
По материалам: edu.ru

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