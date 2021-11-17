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Учителя оценили влияние пандемии на карьерные планы школьников

Учителя оценили влияние пандемии на карьерные планы школьников

Фонд гуманитарных проектов и региональные операторы проекта «Билет в будущее» провели опрос среди учителей. Опрошенные оценивали, как повлияла пандемия коронавируса на состояние школьников и их карьерные устремления. Об этом сообщает РБК.

Большинство школьников стали больше ценить живое общение и очное обучение – об этом заявили 66% учителей. При этом 11% участников опроса отметили, что опыт дистанционной работы разобщил коллектив. 

Вместе с тем 23% учителей утверждают, что многие ученики в связи с пандемией пессимистично смотрят на карьерные перспективы. В то же время 21% респондентов уверены, что их сегодняшние ученики стали более ответственно и осознанно подходить к выбору будущей профессии, чем те, кто учился ранее. 

23% педагогов не заметили существенного влияния пандемии на учеников.

# Общество
По материалам: edu.ru

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