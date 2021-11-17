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Уникальная Xbox Series X в стиле Halo Infinite с автографами разработчиков

Уникальная Xbox Series X в стиле Halo Infinite с автографами разработчиков


15 ноября состоялся официальный релиз не только бета-версии мультииплеера Halo Infinite, но и игровой приставки Xbox Series X в стиле новой игры легендарной серии Halo. Ограниченные тиражи Xbox Series X в стиле Halo Infinite были раскуплены практически моментально во всех странах, и их уже сейчас можно видеть с огромной наценкой на торговых площадках.

Но есть еще более лимитированная Xbox Series X в стиле Halo Infinite. Амити Мэтьюз (сотрудница 343 Industries) поделилась в Twitter фотографией такой уникальной игровой консоли – Xbox Series X в стиле Halo Infinite и с подписями разработчиков.


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По материалам: newxboxone

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