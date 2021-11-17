Уникальная Xbox Series X в стиле Halo Infinite с автографами разработчиков





15 ноября состоялся официальный релиз не только бета-версии мультииплеера Halo Infinite, но и игровой приставки Xbox Series X в стиле новой игры легендарной серии Halo. Ограниченные тиражи Xbox Series X в стиле Halo Infinite были раскуплены практически моментально во всех странах, и их уже сейчас можно видеть с огромной наценкой на торговых площадках.

Но есть еще более лимитированная Xbox Series X в стиле Halo Infinite. Амити Мэтьюз (сотрудница 343 Industries) поделилась в Twitter фотографией такой уникальной игровой консоли – Xbox Series X в стиле Halo Infinite и с подписями разработчиков.

The console is a work of beauty. Thank you all that could make it out to sign it. Can't wait to play with coworkers and fans alike when it launches! Though I've gotten a bit rusty, haven't had much time to play 😅 Gamertag: me

GG all! #Xbox20 #Halo20 #HaloInfinite #Halo #Xbox pic.twitter.com/9ctjbdnVH6 — Amity Mathews (@Darkphibre) November 15, 2021



