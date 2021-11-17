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В Амурской области завершились учебные сборы представителей муниципальных штабов «Юнармии»

В Амурской области завершились учебные сборы представителей муниципальных штабов «Юнармии»

В Амурской области прошли учебные сборы, в которых приняли участие представители муниципальных штабов «Юнармии». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Свои разработки представили начальники штабов из 29 муниципалитетов.

Для участников мероприятий были проведены тематические лекции «Организация документооборота местного отделения движения «Юнармия» и «Учет участников движения в местном отделении и юнармейском отряде».

В рамках сборов были проведены практические занятия по военно-прикладным видам подготовки, а также занятия по организации центров подготовки юнармейцев.

Организаторы мероприятия – региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Амурской области, а также региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания Амурской области «Авангард» Амурского областного института развития образования.
 
 

# Общество
По материалам: edu.ru

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