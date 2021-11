В Call of Duty: Vanguard можно будет играть бесплатно на этих выходных





Релиз игры Call of Duty: Vanguard состоялся буквально неделю назад, но уже разработчики готовы предложить игрокам бесплатные выходные. С 18 ноября (21:00 по МСК) по 22 ноября игроки смогут играть бесплатно в Call of Duty: Vanguard, в том числе на приставках Xbox One и Xbox Series X | S.

В течение этих выходных все игроки получат полный доступ к сетевым возможностям Call of Duty: Vanguard. Сыграть в одиночную кампанию в рамках бесплатного периода не получится.

Напомним, игра Call of Duty: Vanguard получила не самые высокие оценки от критиков и показала не лучшие продажи на старте.

Столь ранние бесплатные выходные — нетипичная ситуация для Call of Duty. Обычно, Activision предлагает возможность опробовать бесплатно их новый проект не ранее чем через месяц после релиза. Но, вероятно, игре необходимо бороться за игроков именно сейчас, когда есть высокая конкуренция среди шутеров. Напомним, что 19 ноября выходит Battlefield 2042, и в начале этой недели игрокам стал доступен мультиплеер Halo Infinite.