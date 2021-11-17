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В Челябинске пройдет фестиваль юнифайд-спорта

В Челябинске пройдет фестиваль юнифайд-спорта

Традиционные соревнования среди детей и подростков с ограниченными возможностями по здоровью пройдут в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобрнауки. 

В турнирах юнифайд-спорта по мини-футболу, баскетболу, мини-гольфу и бочче примут участие порядка 200 обучающиеся из специализированных коррекционных школ Челябинской области. 

«Особенность юнифайд-спорта, который является одной из основных программ Специальной олимпиады в России, в том, что за одну команду выступают атлеты (люди с особенностями развития) и партнеры (спортсмены без нарушений). «Юнифайд» (unified) в переводе с английского означает «единый» или «объединенный»», – уточняется в информационном релизе. 

Так,  например, в турнире по мини-футболу и баскетболу в командах вместе с юношами и девушками с ограниченными возможностями по здоровью выступят воспитанники спортивных школ Челябинска.

Соревнования будут проходить во Дворце пионеров и школьников им. Крупской (мини-футбол, баскетбол), а также в школе-интернате спортивного профиля Челябинска. 

# Спорт / Общество
По материалам: edu.ru

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