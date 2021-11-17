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В Facebook толерантное отношение к вегетарианцам дошло до безумия

В Facebook толерантное отношение к вегетарианцам дошло до безумия
Вегетарианцы - люди, которые не употребляют в пищу мясо. Есть адекватные вегетарианцы - им или противопоказаны мясные продукты по медицинским причинам, или они просто чувствуют себя лучше, не употребляя такую пищу. А есть совсем уж странные личности, которые считают, что вегетарианцами должны стать все вокруг. Вот под них и "прогнулся" Facebook. Посмотрите, по какой глупой причине предпринимателю запретили размещать рекламу через данную социальную сеть.
# Актуальные новости
По материалам: Sivator

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