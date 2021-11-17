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В Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы

В Госдуме призвали заставить работающие в России IT-компании соблюдать законы

Необходимо заставить работающие в России иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Парламентарий обратил внимание, что на интернет-площадках крупнейших IT-компаний незаконный контент не только не удаляется, а наоборот, тиражируется. По его словам, речь идет о вовлечении молодежи в наркопотребление, призывах к суицидам, к играм, угрожающим их жизни и здоровью, детской порнографии.

"Вот надо заставить работающие в нашей стране иностранные IT-компании соблюдать российское законодательство. Отмечу, что у себя в Америке они свои законы боятся нарушать", — сказал Пискарев на пленарном заседании Госдумы.

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По материалам: uposters.ru

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