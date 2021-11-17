В Иркутске загорелся расселенный деревянный дом на улице Сеченова

В Иркутске в 15:46 поступило сообщение о пожаре в расселённом двухэтажном деревянном доме на Сеченова, 8. Уже в 16:16 сотрудники МЧС локализовали возгорание, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Площадь горения составила 300 квадратных метров, пострадавших нет. В тушении пожара задействовано пять единиц техники и 15 человек.









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UPD В 16:49 в новость внесены изменения

По сообщению пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области, в 16:36 пожар ликвидирован. Причина возгорания — поджог.