В ярославской школе № 33 прошел Математический бой «Выпускники VS Ученики»

В 2021 году школа № 33 им. Карла Маркса с углубленным изучением математики (г. Ярославль) отмечает 50-летие присвоения ей статуса специализированной математической школы. Финальным мероприятием юбилейной Недели математики, как сообщается на официальном сайте областного Департамента образования, стал Математический бой.

В этом интеллектуальном поединке призеры всероссийской и международных олимпиад различного уровня прошлых лет сошлись с командой преемников своих побед – учениками школы № 33 и старшеклассниками других опорных школ РАН Ярославской области.

Судило уникальный матч выдающееся жюри, в состав которого вошли доктора физико-математических наук, профессора А.М. Райгородский и В.Л. Дольников, а также член редакционной коллегии журнала «Математика в школе» С.М. Токарев.

По их мнению, сильнее оказались более опытные участники – выпускники, которым и досталось золото. Школьники получили серебряные медали и памятные призы.