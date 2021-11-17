Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В ярославской школе № 33 прошел Математический бой «Выпускники VS Ученики»

В ярославской школе № 33 прошел Математический бой «Выпускники VS Ученики»

В ярославской школе № 33 прошел Математический бой «Выпускники VS Ученики»

В 2021 году школа № 33 им. Карла Маркса с углубленным изучением математики (г. Ярославль) отмечает 50-летие присвоения ей статуса специализированной математической школы. Финальным мероприятием юбилейной Недели математики, как сообщается на официальном сайте областного Департамента образования, стал Математический бой.

В этом интеллектуальном поединке призеры всероссийской и международных олимпиад различного уровня прошлых лет сошлись с командой преемников своих побед – учениками школы № 33 и старшеклассниками других опорных школ РАН Ярославской области.

Судило уникальный матч выдающееся жюри, в состав которого вошли доктора физико-математических наук, профессора А.М. Райгородский и В.Л. Дольников, а также член редакционной коллегии журнала «Математика в школе» С.М. Токарев.

По их мнению, сильнее оказались более опытные участники – выпускники, которым и досталось золото. Школьники получили серебряные медали и памятные призы.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В ярославской школе № 33 прошел Математический бой «Выпускники VS Ученики»
В ярославской школе № 33 прошел Математический бой «Выпускники VS
В Республике Крым проходят мероприятия проекта «Билет в будущее»
В Республике Крым проходят мероприятия проекта «Билет в будущее»
«IT-куб.Канаш» проводит занятия для людей всех возрастов
«IT-куб.Канаш» проводит занятия для людей всех возрастов
В Тамбовской области стартует серия профориентационных мероприятий для школьников
В Тамбовской области стартует серия профориентационных мероприятий
Ольга Бузова получила неизлечимые травмы
Ольга Бузова получила неизлечимые травмы
Елена Ханга высказалась об алкогольной зависимости Даны Борисовой
Елена Ханга высказалась об алкогольной зависимости Даны Борисовой
Дочь Табакова высказалась о скандальном интервью Елены Прокловой
Дочь Табакова высказалась о скандальном интервью Елены Прокловой
Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула
Оксана Федорова рассказала, как отказалась от своего титула
Ирина Слуцкая заявила, что спортсмены должны стоять за страну, а не за деньги
Ирина Слуцкая заявила, что спортсмены должны стоять за страну, а не
Алла Пугачева потратила миллионные на устранение внешнего дефекта
Алла Пугачева потратила миллионные на устранение внешнего дефекта
"Она не делала прививку": умерла экс-участница шоу "Танцы со звездами"
"Она не делала прививку": умерла экс-участница шоу
Космический телескоп Толиман станет искать обитаемую планету в системе Альфы Центавра
Космический телескоп Толиман станет искать обитаемую планету в

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат

Еще по теме

Выбраны лучшие 500 школ России
Девять школ Волгоградской области стали лучшими в РФ
Какие школы Подмосковья попали в список лучших в России
Российские школьники завоевали шесть медалей на Международной математической олимпиаде в Санкт-Петербурге