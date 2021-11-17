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В Краснодарском крае подвели итоги онлайн-фестивалей школьников и студентов

В Краснодарском крае подвели итоги онлайн-фестивалей школьников и студентов

В Краснодарском крае завершились два онлайн-фестиваля, объединивших школьников и студентов, которые были организованы краевым Центром развития физической культуры и спорта системы образования, сообщает пресс-служба Министерства образования, науки и молодежной политики региона.

«Мероприятия призваны сформировать у детей и молодежи устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом, приобщить их к здоровому образу жизни», – уточняется в информационном релизе.
 
Студенты колледжей и техникумов участвовали в фестивале «Трофи-ПРОФИ!», школьники – в фестивале «Трофи -ПРО!».

Победителем фестиваля «Трофи-ПРОФИ!» в первой возрастной группе (20045–2005 гг. р.)  признана команда Ейского полипрофильного колледжа. Второе место заняла команда Новороссийского колледжа строительства и экономики. На третьем месте – команда Славянского сельскохозяйственного техникума.

Золотым призером фестиваля «Трофи-ПРОФИ!» во второй возрастной группе (2002-2003 гг. р.) стала команда Ейского полипрофильного колледжа, второе место заняла команда Славянского сельскохозяйственного техникума, бронза – у команды Ленинградского социально-педагогического колледжа.

Победителем фестиваля «Трофи-ПРО!» в первой возрастной группе (2006-2007 гг. р.) стала команда школы № 22 Гулькевичского района. На втором месте – команда школы № 1 Староминского района. Третье место заняла команда школы № 23 Белореченского района.

Лучшей во второй возрастной группе (2004-2005 гг. р.) фестиваля «Трофи-ПРО!» признана команда школы № 2 Динского района, серебро – у команды школы № 22 Гулькевичского района, на третьем месте – команда школы № 1 Староминского района.

Победители и призеры фестиваля будут награждены кубками, медалями и грамотами.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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