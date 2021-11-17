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В Крыму стартовал VII открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Крыму стартовал VII открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»

В Крыму стартовал VII открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), сообщает Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым.

Чемпионат продлится до 19 ноября. Для проведения соревнований подготовлено 40 конкурсных площадок на базе 13 образовательных организаций в городах Симферополе, Ялте, Евпатории, Феодосии.

Конкурсанты основной возрастной группы от 16 до 22 лет будут состязаться по 30 компетенциям: «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Облицовка плиткой», «Малярные и декоративные работы», «Технологии моды», «Туризм», «Медицинский и социальный уход», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Администрирование отеля», «Ресторанный сервис», «Бухгалтерский учет», «Виноделие», «Социальная работа», «Окраска автомобиля», «Хлебопечение», «Столярное дело», «Выпечка осетинских пирогов», «Геопространственные технологии», «Предпринимательство», «Холодильная техника и системы кондиционирования», «Сетевое и системное администрирование», «Программные решения для бизнеса», «Фармацевтика», «Туроператорская деятельность», «Турагентская деятельность», «Организация экскурсионных услуг», «Электромонтаж», «Дизайн модной одежды».

Участники в возрасте 16 лет и моложе покажут мастерство в семи компетенциях: «Фотография», «Изготовление прототипов», «Технологии моды», «Поварское дело», «Парикмахерское искусство», «Фармацевтика», «Мобильная робототехника».

Участники 50 лет и старше в категории «Навыки мудрых» будут состязаться по трем направлениям: «Сантехника и отопление», «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «Хлебопечение».

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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