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В Липецкой области начали работать новые образовательные центры

В Липецкой области начали работать новые образовательные центры

В селе Мокрое Лебедянского района Липецкой области появились центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» и центр «Цифровая образовательная среда».

Для центров предоставили отремонтированные кабинеты и лаборатории. Здесь с помощью современной техники школьники будут изучать физику, химию, биологию и технологию. На базе «Точки роста» будут проходить как уроки в рамках школьной программы, так и дополнительные занятия.

Для работы в центрах педагоги прошли курсы повышения квалификации по современным и актуальным программам дополнительного профессионального образования. Учителя знакомы с новыми технологиями и умеют работать с современным оборудованием.

Всего в новом учебном году в сельских школах Лебедянского района откроется шесть центров «Цифровая образовательная среда». Помимо села Мокрое, они появятся в школах поселка Агроном, сел Большое Попово, Куймань, Ольховец и Троекурово.

Центры «Точка роста» открываются в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

# Общество
По материалам: edu.ru

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