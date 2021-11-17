В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного «Кванториума»

С 8 ноября мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России начал образовательную деятельность в Грязинском и Задонском районах Липецкой области. Во время образовательной сессии школьники 5–11-х классов будут изучать виртуальную и дополненную реальность, информационные, геоинформационные и аэроинформационные технологии.

Например, ребята из гимназии № 1 города Задонска уже получают представление об инженерных специальностях, учатся работать с квадрокоптерами и VR-очками. Технопарк предлагает познакомиться с конструктором «Юный нейромоделист», который поможет детям изучить биосигналы организма.

Школьников из села Ярлуково Грязинского района преподаватели «Кванториума» научат запускать квадрокоптер DJI Tello, а также работать с современным оборудованием, которое применяют при обработке пространственных данных.

Мобильный технопарк «Кванториум» – новая форма дополнительного образования школьников, в основе которой лежат интегрирование, проектный подход и командная работа. Создание детских мобильных технопарков «Кванториум» осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».