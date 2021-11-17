Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного «Кванториума»

В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного «Кванториума»

В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного «Кванториума»

С 8 ноября мобильный технопарк «Кванториум» Минпросвещения России начал образовательную деятельность в Грязинском и Задонском районах Липецкой области. Во время образовательной сессии школьники 5–11-х классов будут изучать виртуальную и дополненную реальность, информационные, геоинформационные и аэроинформационные технологии.

Например, ребята из гимназии № 1 города Задонска уже получают представление об инженерных специальностях, учатся работать с квадрокоптерами и VR-очками. Технопарк предлагает познакомиться с конструктором «Юный нейромоделист», который поможет детям изучить биосигналы организма.

Школьников из села Ярлуково Грязинского района преподаватели «Кванториума» научат запускать квадрокоптер DJI Tello, а также работать с современным оборудованием, которое применяют при обработке пространственных данных. 

Мобильный технопарк «Кванториум» – новая форма дополнительного образования школьников, в основе которой лежат интегрирование, проектный подход и командная работа. Создание детских мобильных технопарков «Кванториум» осуществляется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из инфраструктурного плана
Сенатор США предложил исключить криптовалютных брокеров из
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам BitConnect
США продадут криптовалюту на $56 млн для компенсации инвесторам
Miramax подала иск против Квентина Тарантино из-за NFT по мотивам «Криминального чтива»
Miramax подала иск против Квентина Тарантино из-за NFT по мотивам
Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox
Суд утвердил план по возмещению биткоинов кредиторам Mt.Gox
Эксперты предупредили о риске злоупотреблений из-за «экосистемных криптовалют»
Эксперты предупредили о риске злоупотреблений из-за «экосистемных
В Москве стартовал Второй Российско-узбекский образовательный форум
В Москве стартовал Второй Российско-узбекский образовательный форум
В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного «Кванториума»
В Липецкой области проходят образовательные сессии мобильного
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: рекомендации Анжелы Перл для Знаков Зодиака
Лунное затмение 19 ноября 2021 года: рекомендации Анжелы Перл для
ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году
ЕС создаст собственные силы быстрого реагирования к 2025 году
Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение в организациях СПО
Более 60% выпускников девятых классов в Татарстане выбирают обучение
Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового движения НТИ
Во Владикавказе стартовал Фестиваль идей и технологий Кружкового
Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ
Сергей Кравцов напомнил о важности капитального ремонта школ

Топ на сегодня

Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Николая Баскова едва не обосрал тигренок (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Сын Татьяны Брухуновой оседлал лошадь (видео)
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Никита Ефремов расстался со своей возлюбленной
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы (видео)
Дочки Эммануила Виторгана пустились в пляс под аплодисменты папы
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат «больно» смотреть
Девушка решила сэкономить и нарастить ресницы, но на результат

Еще по теме

Липецкий мобильный «Кванториум» завершил учебный год
Мобильный технопарк «Кванториум» провел заключительную образовательную сессию в Саратовской области
В Липецкой области готовится к открытию первый мобильный технопарк «Кванториум»
Новгородских школьников научили программировать квадрокоптеры