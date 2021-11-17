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В марте 2022 года звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов станет участником матча на льду Байкала

В марте 2022 года звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов станет участником матча на льду Байкала

В марте 2022 года звезда мирового хоккея Вячеслав Фетисов во второй раз станет участником матча на льду Байкала. Мероприятие пройдет совместно с Всероссийским обществом охраны природы и с привлечением общественности, представителей науки и федеральных министерств. Об этом губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей станице в «Инстаграм».

«Договорились с Вячеславом Фетисовым и о проведении хоккейного матча на льду Байкала. Скорее всего он пройдёт также, как и в прошлом году, на необыкновенном льду в Большом Голоустном. Присутствие легендарной „красной машины“ — именитой пятерки наших хоккеистов — Вячеслав Александрович гарантировал. Считаю это хорошей традицией на благо сохранения Байкала. В ближайшее время правительство области утвердит план подготовки к мероприятиям», — написал глава региона.

Кроме того, Игорь Кобзев обсудил с Вячеславом Фетисовым, который сейчас занимает пост первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, актуальные вопросы экологической повестки Иркутской области. Они оказались солидарны в мнении, что развитие Байкальской территории должно быть комплексным, с соблюдением разумного баланса между экологическими, экономическими и социальными интересами.

В марте этого года Вячеслав Александрович, уже в статусе председателя Всероссийского общества охраны природы, посетил наш регион и подписал ряд важных соглашений, в рамках которых ведётся активная природоохранная работа. 8 марта в поселке Большое Голоустное состоялся матч по хоккею с шайбой. Игра прошла на льду озера Байкал. Команда Иркутской области сражалась с легендарными хоккеистами России. Матч завершился со счётом 6:8 — победила команда звёзд.

Инициатором спортивной встречи стал легендарный советский хоккеист, председатель Всероссийского общества охраны природы, посол ЮНЕП, способствующей реализации программ ООН по защите окружающей среды по Арктике и Антарктике, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Вячеслав Фетисов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал эту идею. Хоккейный матч стал одним из первых мероприятий Года Байкала в Иркутской области, который стартовал 7 марта в Листвянке.

Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов также встретились с учениками средней школы поселка Большое Голоустное, здание которой сгорело в ноябре 2020 года. Почетные гости пообщались со школьниками и подарили им спортивную атрибутику.


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Звезды хоккея обыграли команду Иркутской области в матче на льду Байкала

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По материалам: irk

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