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В Минфине США опровергли влияние цифрового рубля на санкции

В Минфине США опровергли влияние цифрового рубля на санкции


Появление цифрового рубля не сделает американские санкции менее эффективными. Об этом заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил в интервью CNBC.


«Мы считаем, что, даже если появится цифровой рубль или другие криптовалюты, наши санкции все равно смогут влиять на экономики этих стран просто потому, что мировая экономика все еще взаимосвязана», — рассказал Адейемо.


По его словам, российские компании по-прежнему ведут бизнес по всему миру и большую часть сделок совершают в долларах. Это делает экономику страны зависимой от американской валюты. Замминистра напомнил, что экономика США остается крупнейшей в мире.


«Пока это так и пока мы делаем необходимые инвестиции, мы по-прежнему будем иметь возможность использовать наш режим санкций», — заявил чиновник.


Адейемо подчеркнул доминирующую роль доллара в экономике, несмотря на растущий интерес к криптовалютам.


«В конечном итоге то, что будет определять положение доллара в мире, — это решения, которые мы принимаем в Америке относительно инвестирования в нашу экономику», — подчеркнул Уолли Адейемо.


Он добавил, что цифровые активы могут использоваться для незаконной деятельности, однако скоординированными усилиями власти могут призвать их эмитентов более строго соблюдать правила борьбы с отмыванием денег.


Напомним, в октябре Минфин США выпустил инструкцию по соблюдению санкций участниками криптоиндустрии.


Ранее Банк России подтвердил планы по запуску цифрового рубля как третьей формы денег до 2030 года.


Тестирование нового финансового инструмента пройдет на базе 12 банков в первом квартале 2022 года.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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