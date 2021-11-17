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В Москве стартовал Второй Российско-узбекский образовательный форум

В Москве стартовал Второй Российско-узбекский образовательный форум

Второй Российско-узбекский образовательный форум начал работу на базе МГУ имени М.В. Ломоносова. Мероприятие проходит при организационной поддержке Российского Союза ректоров, Минобрнауки России и Минпросвещения России.

При поддержке правительств России и Узбекистана и при участии Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» был запущен масштабный гуманитарный проект «Класс!», который расширяет доступ к качественному преподаванию на русском языке.

«Сотрудничество России и Узбекистана в сфере общего и дошкольного образования стремительно и плодотворно развивается. Этому свидетельствует успех гуманитарных инициатив и проектов, реализуемых вместе с узбекскими коллегами.

Сегодня в рамках указанного проекта свыше 100 российских учителей и методистов преподают в Республике Узбекистан. В будущем учебном году их станет ещё больше», – сказал Министр просвещения России Сергей Кравцов.

Он добавил, что благодаря совместным усилиям органов власти России и Узбекистана в ноябре 2020 года в городе Ташкенте был открыт филиал РГПУ им. А.И. Герцена. В текущем учебном году в филиал поступило более 400 абитуриентов.

«Особо хотелось бы отметить стремительное развитие сотрудничества с Министерством дошкольного образования Республики Узбекистан. Сегодня мы подпишем важный документ, фиксирующий начало реализации совместного гуманитарного проекта «Малыш», направленного на создание условий для осуществления образовательных программ дошкольного образования и повышение качества дошкольного образования на русском языке в Республике Узбекистан», – добавил Министр.

В рамках этого масштабного проекта планируются разработка национально ориентированной программной методики обеспечения создания эффективной языковой среды и учебно-методических рекомендаций для сотрудников дошкольных образовательных организаций Республики Узбекистан, а также проведение повышения квалификации педагогических кадров системы дошкольного образования Узбекистана.

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, в свою очередь, зачитал обращение Президента республики.

Он отметил, что Республика Узбекистан лидирует по количеству филиалов российских вузов. На сегодняшний день в стране действуют филиалы 14 вузов, расширяется межвузовская кооперация, в неё вовлечены 115 вузов. Страны реализуют совместные проекты по подготовке педагогических кадров.

В ходе работы Форума подписаны Соглашение между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством народного образования Республики Узбекистан о сотрудничестве в области образования и Меморандум между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством дошкольного образования о реализации совместного проекта «Малыш».

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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