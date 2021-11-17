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В Нижнем Новгороде проходят финальные испытания конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей

В Нижнем Новгороде проходят финальные испытания конкурса «Большая перемена» для студентов колледжей

16 ноября в Нижнем Новгороде состоялась церемония открытия Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для студентов 2–4-х курсов колледжей.

Студенты учреждений среднего профессионального образования в 2021 году участвуют в конкурсе «Большая перемена» впервые. По итогам дистанционных и очных испытаний в финал вышли 600 студентов 2–4-х курсов.

Регионами – лидерами по количеству финалистов «Большой перемены» стали Краснодарский край, Москва, Московская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Ростовская область, Нижегородская область, Томская область, Красноярский край и Республика Крым.

В финале конкурсанты, объединившись в команды «авторов перемен», будут решать кейсовые задания по четырем направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разрабатывать проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Победителями конкурса среди студентов колледжей и техникумов станут 300 ребят: 150 студентов 4-х курсов получат премии по 1 миллиону рублей, 150 студентов 2–3-х курсов колледжей – по 200 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей получат по 150 тысяч рублей, а 20 лучших образовательных организаций – по 2 миллиона рублей на развитие образовательной среды.

Программа финала включает мотивационные встречи, творческие мастер-классы и образовательные экскурсии.

«Нижегородская область – один из самых активных участников конкурса «Большая перемена». Наши дети открыты ко всему новому, у них много замечательных идей. Поэтому нам особенно приятно стать первым регионом, где пройдет финал конкурса для студентов профессиональных образовательных организаций. Проведение такого масштабного мероприятия на Нижегородской земле привлечет к конкурсу еще больше нашей молодежи, что, безусловно, очень важно. «Большая перемена» открывает детям путь к самореализации. Проходя испытания, они становятся творцами своей судьбы. Именно такой смысл заложен в проектах президентской платформы «Россия – страна возможностей», – подчеркнула министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова.

# Общество
По материалам: edu.ru

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