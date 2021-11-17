В Республике Крым проходят мероприятия проекта «Билет в будущее»

В Крыму стартовали практические мероприятия проекта ранней профориентации школьников «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

В профессиональных пробах приняли участие 143 школьника 8–11-х классов из трех общеобразовательных школ города Ялты, мероприятия проводились на базе Ялтинского экономико-технологического колледжа.

Ребята получили возможность попробовать свои силы в различных практических направлениях и определиться с собственным отношением к представленным профессиям и специальностям.

Со школьниками работали опытные преподаватели общепрофессиональных дисциплин и мастера производственного обучения.

«Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации учеников 6–11-х классов. Он реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.