В России могут установить новую ставку для финансовых расчётов

Тема: Пленарное заседание Госдумы 17 ноября 2021 года

15:10 Автор: Мария Соколова

Законопроект: № 1256256-7

Правительство предлагает заменить ставку LIBOR ставкой, рассчитываемой Банком России. Соответствующий законопроект (№1256256-7) Госдума приняла в первом чтении 17 ноября.

По словам замглавы Минфина Алексея Сазанова, в рамках международной реформы финансовых индикаторов после 2021 года расчёты с использованием ставки LIBOR будут прекращены.

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LIBOR - это аббревиатура, обозначающая средневзвешенную процентную ставку по межбанковскому кредитованию Великобритании, которая задаёт ориентир по процентным ставкам на финансовых рынках разных стран. Законопроект предлагает заменить указанный показатель ставкой, рассчитываемой Банком России. Предусматривается, что максимальный размер процентной ставки, вводимой в качестве ограничения, не может быть меньше двух третей процентной ставки по привлечённым российскими кредитными организациями вкладам в соответствующей валюте.

Эту ставку будут рассчитывать как среднюю арифметическую из средневзвешенных процентных ставок по привлечённым российскими кредитными организациями вкладам в рублях, в долларах США и в евро. Также законопроект предлагает заменить термин «ставка рефинансирования Банка России» на термин «ключевая ставка Банка России».

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