В сети обсуждают новое приложение Тимати для видеопоздравлений от звезд: "Кто будет за это платить?"

Вадим Карасев

Звезды уже давно используют свое имя как бренд, а соцсети — как платформу для зарабатывания денег. И если раньше многие знаменитости записывали эксклюзивные видеопоздравления для поклонников прямо на своих личных страницах, то теперь могут делать в это в специальном приложении под названием Fame. Это проект известного кинорежиссера и клипмейкера Павла Худякова. В партнеры Худяков позвал рэпера Тимати, главная задача которого — продвигать новое приложение с видеооткрытками в массы.





На сегодняшний день в приложении уже зарегистрировалось много друзей и коллег Тимати. Сам рэпер также готов записать 15-секундое видеопоздравление в формате сторис и просит за это удовольствие почти 200 тысяч рублей. Создатель проекта Павел Худяков оценил собственную видеооткрытку в разы скромнее — он готов поздравить поклонника всего за девять тысяч рублей.





К раскрутке нового проекта Тимати уже привлек почти всех своих бывших пассий. Так, Анастасия Решетова оценила свои услуги в 198 тысяч рублей, а еще одна экс-возлюбленная рэпера Алена Шишкова просит за то же поздравление 99 тысяч. Не обошлось и без участниц шоу "Холостяк": победительница проекта Катерина Сафарова, отношения которой с Тимати больше напоминали пиар-роман, готова записать видеооткрытку за 99 тысяч, а еще одна фаворитка проекта Мария Вебер просит за то же самое 60 тысяч рублей.













Для тех, кто не готов сильно раскошеливаться на звездные поздравления, в приложении есть отдельная категория "до 15 тысяч рублей". Там свои услуги предлагают Ирина Слуцкая, Тутта Ларсен, Наталья Бардо, Анастасия Винокур и Полина Аскери.









В сети новый проект Худякова и Тимати уже подвергся жесткой критике. В инстаграме и телеграм-каналах пользователи недоумевают, кто именно будет заказывать звездные поздравления — тем более по таким ценам:

Господи, кому это надо?

Пытаюсь найти хоть какое-то оправдание тому, чтобы заказать у этих людей поздравления.

200 штук за поздравление? Лучше пойду сумку куплю!

Это как себя надо не уважать, чтобы заплатить свои деньги тем, кто тебя знать не знает, за дежурные слова.

Идея такого приложения далеко не новая. Еще 11 лет назад подобный проект для видеопоздравлений от звезд создавал продюсер и писатель Евгений Ничипурук. Тогда к этому делу также было привлечено много знаменитостей, в том числе тот же Тимати и певица МакSим. Однако проект оказался провальным из-за того, что сильно опережал время: на тот момент смартфоны еще не были предметом массового пользования. Очевидно, что даже с учетом прогресса у проекта Fame с таким хейтом в сети перспективы не более радужные.













Яна Марковская