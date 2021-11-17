Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов

В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов

В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов

В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал автобусы представителям образовательных учреждений региона. 

«137 новых школьных автобусов поступают в школы региона. Это на 100 процентов закрывает потребность текущего года. Всего в области около 590 таких автобусов. За последние годы мы на три четверти обновили парк. Сейчас рекордное поступление. Это стало возможным благодаря решению президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о масштабном обновлении парка социального автотранспорта», – отметил Глеб Никитин.

Автобусы получат 50 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, а также 25 государственных образовательных организаций региона. Транспорт полностью соответствует всем стандартам и нормам по перевозке школьников.

«Очень важно, что в этом году поставка осуществлялась, в частности, и в коррекционные школы, дома-интернаты. И хотя там нет ежедневной необходимости в доставке детей до учебного учреждения, потому что организовано постоянное проживание, но при этом потребность все равно огромная. Школьники выезжают на экскурсии, также сейчас реализуется много культурных программ. Если ранее коррекционные школы в большом стандартном общеобразовательном пакете не учитывались, то сейчас мы этот вопрос решили», – добавил Глеб Никитин.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как одевается Даня Милохин, главный гендерный бунтарь тиктока
Стиль зумеров и тиктокеров: образ няши, платья и маникюр — как
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной разработки
Браузер Brave интегрировал криптовалютный кошелек собственной
Ноябрьское обновление Xbox One и Xbox Series X | S: полный список изменений
Ноябрьское обновление Xbox One и Xbox Series X | S: полный список
Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения
Геймпады Xbox One получают функции геймпадов Xbox нового поколения
Вышел апдейт для Forza Horizon 5, который исправляет проблемы
Вышел апдейт для Forza Horizon 5, который исправляет проблемы
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке
Новинка в Game Pass — игра Next Space Rebels уже доступна по подписке
Юбилейная гарнитура к 20-летию Xbox доступна для предзаказа в России
Юбилейная гарнитура к 20-летию Xbox доступна для предзаказа в России
Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN
Новый геймплей кампании Halo Infinite от портала IGN
Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах позволит избежать локдауна
Губернатор Краснодарского края считает, что законопроект о QR-кодах
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 17 ноября 2021 года
Дмитрий Маликов влюбился в брюнетку
Дмитрий Маликов влюбился в брюнетку

Топ на сегодня

Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала дебютанток Tatler
Дрэг-шоу Насти Ивлеевой и задорные танцы: как прошла афтепати Бала
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Не забудьте забрать 11 бесплатных DLC для Max Payne 3
Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании
Никита Ефремов и Мария Ивакова официально объявили о расставании
Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании
Никита Ефремов и Мария Ивакова объявили о расставании
Алена Апина в шоке от того, как ее выставили на шоу «Суперстар!»
Алена Апина в шоке от того, как ее выставили на шоу «Суперстар!»

Еще по теме

50 муниципалитетов Нижегородской области получат новые школьные автобусы
В Волгоградскую область поступили 99 новых школьных автобусов
В Тамбовскую области поступили 26 новых школьных автобусов
В Архангельскую область поступили 10 новых школьных автобусов