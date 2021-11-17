В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов

В школы Нижегородской области поступили 137 новых школьных автобусов, сообщает Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин передал автобусы представителям образовательных учреждений региона.

«137 новых школьных автобусов поступают в школы региона. Это на 100 процентов закрывает потребность текущего года. Всего в области около 590 таких автобусов. За последние годы мы на три четверти обновили парк. Сейчас рекордное поступление. Это стало возможным благодаря решению президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о масштабном обновлении парка социального автотранспорта», – отметил Глеб Никитин.

Автобусы получат 50 муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской области, а также 25 государственных образовательных организаций региона. Транспорт полностью соответствует всем стандартам и нормам по перевозке школьников.

«Очень важно, что в этом году поставка осуществлялась, в частности, и в коррекционные школы, дома-интернаты. И хотя там нет ежедневной необходимости в доставке детей до учебного учреждения, потому что организовано постоянное проживание, но при этом потребность все равно огромная. Школьники выезжают на экскурсии, также сейчас реализуется много культурных программ. Если ранее коррекционные школы в большом стандартном общеобразовательном пакете не учитывались, то сейчас мы этот вопрос решили», – добавил Глеб Никитин.