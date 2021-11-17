В «Сибэкспоцентре» дополнительно открыли еще пять прививочных пунктов от COVID-19

В «Сибэкспоцентре» увеличили количество прививочных пунктов от COVID-19. 17 ноября на базе выставочного комплекса открылось еще пять павильонов. Всего в настоящее время там организована работа 11 пунктов вакцинации и четыре стойки регистрации, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

«У стоек регистрации людям помогают заполнить анкету и согласие. Расширены зоны ожидания и территория отдыха, где пациенты могут провести до 30 минут после вакцинации. Для организации работы предоставлено необходимое компьютерное оборудование и расходные материалы. Благодаря взаимодействию с Иркутским государственным медицинским университетом для работы в пунктах привлечены вакцинированные ординаторы. Также проведена большая работа министерством по молодёжной политике региона по помощи волонтёров», — сообщают в департаменте здравоохранения и социальной помощи населению администрации Иркутска.

Прививочные бригады для работы в дополнительных пунктах укомплектованы медицинским персоналом городских больниц № 3 и № 9, поликлиники № 15, ОГБУЗ «Иркутская районная больница». Поставить вакцину могут все желающие. Для этого потребуется паспорт и СНИЛС. С учетом оформления необходимых документов прийти следует за полчаса до намеченного времени.

Всего на территории Иркутска организована работа более сорока пунктов вакцинации, расположенных во всех административных округах города. 17 из них находятся непосредственно в поликлиниках и филиалах медицинских организаций. Остальные в торговых и бизнес-центрах, частных клиниках, высших учебных заведениях, на предприятиях. Ознакомиться с полным списком адресов, где поставить прививку от COVID-19, можно на сайте администрации Иркутска.

9 ноября начал работу пункт вакцинации в Иркутском диагностическом центре. Прививочный пункт из МТЦ «Новый» переместили в переход между рынком «Новый» и МТЦ «Новый». Он работает с 12:00 до 17:00 ежедневно. В прежнем режиме можно поставить вакцину в ТРЦ «Mega Home», «Юбилейный», «ЯркоМолл».

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