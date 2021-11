В США криптоинвесторы создали ДАО для покупки редкого экземпляра Конституции

Группа криптоинвесторов запустила проект ConstructionDAO в виде децентрализованной автономной организации (ДАО) с целью покупки на аукционе редкого экземпляра Конституции США первого издания.

