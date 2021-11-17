В Тамбовской области стартует серия профориентационных мероприятий для школьников

Центр опережающей профессиональной подготовки Тамбовской области дает старт серии профориентационных мероприятий «Фабрика идей. Легко о сложном». Занятия будут проводиться в смешанном (очно-дистанционном) формате для школьников Тамбова и Мичуринска, уточняет пресс-служба Управления образования и науки региона.

«Фабрика идей» направлена на знакомство обучающихся с введением цифровых технологий в различные отрасли экономики. Для этого приглашенные спикеры выступят в формате TED с возможностью каждому участнику задать интересующий вопрос о деятельности выступающего. Кроме того, мероприятие предусматривает активную работу школьников в инновационной деятельности, развитие их творческих навыков и умения работать в команде. После выступления спикера школьники поучаствуют в разработке новых идей для развития обсуждаемой отрасли экономики в формате мозгового штурма, обеспечивающего вовлеченность всех участников команды», – сообщается в информационном релизе.

Командам предстоит ответить на вопросы: как они будут реализовать свои проекты и какие результаты получат в итоге?

Группы школьников расположатся в трех центрах (ЦОПП Тамбовской области, ЦЦОД «IT-куб» г. Тамбова, ЦЦОД «IT-куб» г. Мичуринска), объединенных в режиме телемоста в социальной сети «ВКонтакте».

По окончании все участники получат сертификаты.