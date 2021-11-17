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В The Crew 2 можно будет играть бесплатно на Xbox на этих выходных

В The Crew 2 можно будет играть бесплатно на Xbox на этих выходных


Похоже, что на грядущих выходных можно будет сыграть бесплатно сразу в несколько AAA-игр в рамках пробного периода. Ранее разработчики Call of Duty: Vanguard анонсировали бесплатные выходные, а теперь к ним присоединилось и издательство Ubisoft с аркадной гонкой The Crew 2.

К выходу нового сезона в игре, который стартует уже сегодня, разработчики The Crew 2 планируют привлечь новую аудиторию игроков. С 18 по 21 ноября на Xbox One и Xbox Series X | S можно будет играть бесплатно в The Crew 2. Сама же игра доступна в Microsoft Store со скидкой в 80%, ее можно будет купить после бесплатных выходных и перенести весь прогресс.

Как отмечает Ubisoft, аудитория The Crew 2 уже насчитывает более 30 миллионов игроков. Ниже можно видеть трейлер игры, посвященный старту нового сезона.


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The Crew 2 является одним из главных конкурентов Forza Horizon 5 среди аркадных гонок. Ранее в сети появлялись сравнения этих двух проектов.

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По материалам: newxboxone

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