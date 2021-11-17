В Усть-Илимске четверо пьяных мужчин до смерти избили местного жителя

В Усть-Илимске расследуется уголовное дело по факту смерти 34-летнего мужчины. Установлено, что 12 ноября четверо пьяных мужчин встретили незнакомых им девушку и мужчину в лесополосе проспекта Дружбы Народов. Между ними возник конфликт. Словесная ссора переросла в драку, злоумышленники избили мужчину, забрали у его бывшей супруги сотовый телефон и банковскую карту и скрылись. Потерпевшего доставили в больницу, где он позже скончался.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, опросили свидетелей и очевидцев. Подозреваемых задержали, ими оказались четверо местных жителей в возрасте от 20-32 лет, трое из которых — ранее судимые. Мужчины признались в содеянном. У одного из них сыщики нашли похищенный телефон. Подозреваемые находятся под стражей.



