В Усть-Илимском районе в перевернувшемся автомобиле Chevrolet Niva погиб водитель

16 ноября в ДТП около 20:30 в Усть-Илимском районе погиб 41-летний водитель Chevrolet Niva. На участке автодороги «Братск — Усть-Илимск» между поселком Эдучанка и мостом через реку Мастырка автомобиль съехал в кювет и перевернулся, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В результате дорожно-транспортного происшествия 41-летний мужчина, находившийся за рулем «Шевроле» скончался на месте. Также медицинская помощь потребовалась 46-летнему пассажиру автомобиля. По факту случившегося проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.



